‘কম্বলটায় ভালা শীত আটকাইবো। অখন রাইতে শান্তিতে ঘুমাইতে পারমু। খুব খুশি অইছি।’ প্রথম আলো ট্রাস্টের নতুন কম্বল পেয়ে সুনামগঞ্জ সদরের বড়পাড়া গ্রামের ষাটোর্ধ্ব রাবেয়া বেগম এভাবেই তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার কয়েকটি গ্রামের ১০০ জন শীতার্ত অসহায় মানুষের মধ্যে প্রথম আলো ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কম্বল বিতরণ করা হয়। সুনামগঞ্জ বন্ধুসভার সদস্যরা শহরের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসব কম্বল বিতরণ করেন।
সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামের বাসিন্দা শরিফ মিয়া (৫৫) বলেন, ‘কামকাজ কইরা কোনো রকমে চলি। শীতের কাপড় কিনার সামর্থ্য নাই। আপনারা কম্বল দিছইন। খুব ভালা লাগের।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সহসাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হাছান, হাওর ও নদী রক্ষা আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক, সুনামগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মোহাম্মদ রাজু আহমেদ, সুনামগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি সৌরভ সরকার, সাবেক সভাপতি প্রদীপ পাল, শাহজাহান আলম সিদ্দিকী ও মো. শফিকুল ইসলাম, বন্ধুসভার বন্ধু জাকিরুল হক মান্না, দীপ্ত তালুকদার, শবনম দ্দোজা জ্যোতি, মার্জিয়া আক্তার প্রমুখ।
শীতার্ত মানুষের সহযোগিতায় আপনিও এগিয়ে আসতে পারেন। সহায়তা পাঠানো যাবে ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে। হিসাবের নাম: প্রথম আলো ট্রাস্ট/ত্রাণ তহবিল, হিসাব নম্বর: ২০৭ ২০০০০ ১১১৯৪, ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, কারওয়ান বাজার শাখা, ঢাকা। পাশাপাশি বিকাশে সহায়তার অর্থ পাঠাতে পারেন: ০১৭১৩০৬৭৫৭৬ এই মার্চেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরে। এ ছাড়া বিকাশ অ্যাপে ডোনেশন অপশনের মাধ্যমেও অনুদান পাঠাতে পারেন।