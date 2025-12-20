জুলাই শহীদের ভাইকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মীর ছুরিকাঘাত

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ইশমামুল হকের বড় ভাই মুহিবুল হক (২২) নিষিদ্ধ ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের এক কর্মীর ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন। আজ শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত মুহিবুল উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের দরজি পাড়া এলাকার মৃত নুরুল হকের ছেলে। জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) লোহাগাড়া উপজেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী রিদওয়ান আর রাইহান প্রথম আলোকে বলেন, মুহিবুল হক স্টেশনে একা ছিলেন। মিনহাজ উদ্দিন নামের উপজেলা ছাত্রলীগের এক কর্মী ছুরি নিয়ে মুহিবুলের ওপর অতর্কিত হামলা চালান। হামলাকারীর সঙ্গে আরও একজন ছিলেন। ঘটনার পরপরই তাঁরা পালিয়ে যান। স্থানীয় মানুষজন মুহিবুলকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বর্তমানে উপজেলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শিমুল দত্ত প্রথম আলোকে বলেন, ‘মুহিবুল হক নামের এক তরুণকে রাত পৌনে আটটার দিকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর কোমরে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। তিনি আশঙ্কামুক্ত কি না, তা ২৪ ঘণ্টার আগে বলা যাবে না।’
লোহাগাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল জলিল প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে অভিযান চালানো হচ্ছে।