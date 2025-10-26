সুনামগঞ্জে সমাবেশ মঞ্চে এক কর্মীর দেওয়া ১০ লাখ টাকার চেক হাতে বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান। শনিবারে বিকেলে জামালগঞ্জ উপজেলা সাচনাবাজারে
জেলা

সমাবেশ মঞ্চে কর্মীর দেওয়া ১০ লাখ টাকার সেই চেক ফেরত দেবেন বিএনপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদকসুনামগঞ্জ

সুনামগঞ্জে সমাবেশ মঞ্চে বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান কামরুলকে ‘নির্বাচনের খরচের’ জন্য এক কর্মীর দেওয়া ১০ লাখ টাকার সেই চেক তিনি ফেরত দেবেন। আজ রোববার বিএনপির একটি কর্মসূচিতে চেকটি ওই কর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বিএনপি নেতা কামরুজ্জামান গতকাল শনিবার রাতে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, এটি ধানের শীষের সমাবেশ ছিল। হাজার হাজার লোক ছিলেন। কেউ ফুল, কেউ টাকার মালা দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কেউ দশ, কেউ এক শ, কেউ পাঁচ শ টাকার নোটের মালা দিয়েছেন। তেমনি এক কর্মী মঞ্চে এসে তাঁকে ১০ লাখ টাকার একটি চেক দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘এটি দলের প্রতি, আমার প্রতি তাঁর ভালোবাসা। আমি তাঁর ভালোবাসাটা গ্রহণ করব, চেকটি ফেরত দেব। রোববার (আজ) আমার একটি কর্মসূচি আছে, সেখানে ওই কর্মীর হাতে চেকটি তুলে দেওয়া হবে।’

সমাবেশ মঞ্চে বিএনপি নেতাকে ১০ লাখ টাকার চেক দিলেন এক কর্মী

গতকাল শনিবার বিকেলে বিএনপির ৩১ দফার প্রচার ও ধানের শীষের পক্ষে জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার সাচনাবাজারে এই সমাবেশ হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন সুনামগঞ্জ-১ আসনে (তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, মধ্যনগর) দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান কামরুজ্জামান কামরুল। একপর্যায়ে কর্মীরা তাঁকে ফুল ও টাকার মালা গলায় দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। তখন নূর কাশেম নামের এক কর্মী মঞ্চে উঠে কামরুজ্জামানের হাতে নির্বাচনের খরচের জন্য একটি চেক তুলে দেন। কামরুল সেটি হাতে নিয়ে দেখেন ১০ লাখ টাকার চেক। পরে তিনি চেকটি সমাবেশে উপস্থিত দলের নেতা-কর্মীদের দেখান।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, সুনামগঞ্জ-১ আসনে (তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, ধর্মপাশা, মধ্যনগর) কামরুজ্জামান ছাড়াও দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে মাঠে আছেন এই আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি প্রয়াত নজির হোসেনের স্ত্রী সালমা নজির, জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি ও তাহিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আনিসুল হক, যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বিএনপি নেতা হামিদুল হক আফিন্দী, ধর্মপাশা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি আবদুল মোতালেব খান।

