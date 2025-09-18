বিএনপির লোগো
জেলা

নোয়াখালীর সেনবাগ

কমিটি নিয়ে বিএনপিতে বিরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণার পর দলটির নেতা-কর্মীদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ আরও প্রকট হয়েছে। ঘোষিত কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে এরই মধ্যে বিএনপির দুটি পক্ষ দফায় দফায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে। তবে কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে আনন্দমিছিল করেছে দলের একটি পক্ষ।

কমিটি প্রত্যাখ্যান করে কর্মসূচি পালন করা নেতা-কর্মীদের দাবি, ১৬ বছর ধরে রাজপথে থেকে যাঁরা হামলা-মামলার স্বীকার হয়েছেন তাঁদের গুরুত্ব না দিয়ে হঠাৎ স্থানীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়া এক নেতার অনুসারীদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে কমিটি প্রত্যাখ্যান করে বিক্ষোভ মিছিল করার অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়েছে উপজেলা কমিটিতে সদ্য পদ পাওয়া দুই নেতাকে।

৮ সেপ্টেম্বর রাতে সেনবাগ উপজেলা ও পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে জেলা বিএনপি। দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সেনবাগে বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কাজী মফিজুর রহমান এবং সৌদি আরব বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল মান্নানের অনুসারী তিনটি পক্ষ সক্রিয় রয়েছে। সদ্য ঘোষিত কমিটিতে আবদুল মান্নানের অনুসারীরা বেশি পদ পেয়েছেন। তাই কমিটি নিয়ে সন্তুষ্ট তাঁরা। তবে তুলনামূলক কম পদ পাওয়ায় কাজী মফিজুর রহমানের অনুসারী পক্ষটি কমিটি প্রত্যাখ্যান করে কর্মসূচি পালন করে আসছে। জয়নুল আবদিন ফারুকের অনুসারীদের মধ্যে পদ পাওয়াদের একটি অংশ কমিটির পক্ষে থাকলেও পদবঞ্চিতরা কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উপজেলা বিএনপির ঘোষিত কমিটির আহ্বায়ক করা হয় মোক্তার হোসেন পাটোয়ারীকে। তিনি জয়নুল আবদিন ফারুকের অনুসারী। ৫৮ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব করা হয় আবদুল মান্নানের অনুসারী আনোয়ার হোসেনকে। ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় জাহাঙ্গীর হাসান চৌধুরীকে। তিনি কাজী মফিজুর রহমানের অনুসারী।

অনেক যাচাই-বাছাই করে কমিটি দিয়েছি। কে কার অনুসারী—সেটা বিচার না করে, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নামই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই
মাহবুব আলমগীর, আহ্বায়ক, জেলা বিএনপি

পৌর বিএনপির আহ্বায়ক করা হয়েছে ভিপি মফিজুল ইসলামকে। তিনি সৌদি আরব বিএনপির নেতা মান্নানের অনুসারী। ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সদস্যসচিব করা হয়েছে শহীদ উল্যাকে। আর ১ নম্বর যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে ফারুক বাবুলকে। তাঁরা দুজনই বিএনপি নেতা জয়নুল আবদিন ফারুকের অনুসারী।

কমিটি নিয়ে বিরোধের মধ্যেই উপজেলা শাখায় সদ্য পদ পাওয়া দুজনকে সম্প্রতি বহিষ্কার করা হয়। তাঁরা হলেন—যুগ্ম আহ্বায়ক গোলাম হোসেন খোন্দকার ও সদস্য দলিলুর রহমান। তবে দলিলুর রহমানকে কোনো ধরনের কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ার পরও বহিষ্কারের অভিযোগ উঠেছে। দুজনই কাজী মফিজুর রহমানের অনুসারী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ৯৭। এর মধ্যে কাজী মফিজের অনুসারীরা স্থানীয় রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকলেও পদ পেয়েছেন মাত্র ২১টি। পদ পাওয়া ৭৬ জনই জয়নুল আবদিন ফারুক ও আবদুল মান্নানের অনুসারী।

জানতে চাইলে কমিটি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন কাজী মফিজুর রহমান। তিনি বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির রাজনীতি করছেন। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানও। বিগত ১৬ বছরে বিএনপিতে তাঁর অনুসারীরা জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। তিনি নিজেও মামলার আসামি হয়েছেন মাঠে রাজনীতি করতে গিয়ে। কিন্তু আহ্বায়ক কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারীদের মূল্যায়ন করা হয়নি। তিনি জেলা কমিটির কাছে বিষয়টি জানিয়েছেন।

কমিটিকে প্রত্যাখ্যান করে কর্মসূচি পালন করেছেন জয়নুল আবদিন ফারুকের অনুসারীদের একাংশ।

যার কারণে তাঁর অনুসারী দুজনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন—উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল হান্নান ও পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফারুক বাবুল।

কমিটির বিপক্ষে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা, জেলার বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে পদ–পদবি দেওয়ার অভিযোগ তোলেন। কর্মসূচিতে জেলা বিএনপির নেতাদের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন স্লোগান দেন তাঁরা।

পৌর বিএনপিতে আহ্বায়ক পদ পাওয়া মফিজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তিনি কাজী মফিজুর রহমানের অনুসারী ছিলেন। এখন আবদুল মান্নানের অনুসারী। কমিটি নিয়ে তাঁর কোনো আপত্তি নেই, তিনি কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন পেয়েছেন। তাঁর বর্তমান লক্ষ্য হলো সব পক্ষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বিএনপি গড়ে তোলা।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, অনেক যাচাই-বাছাই করে কমিটি দিয়েছি। কে কার অনুসারী—সেটা বিচার না করে, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যোগ্য ব্যক্তিদের নামই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ নিয়ে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। এরপরও যাঁরা দলীয় শৃঙ্খলাপরিপন্থী কাজ করবে তাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

