লাশ
লাশ
জেলা

নেত্রকোনায় জমি নিয়ে বিরোধে বড় ভাইয়ের রডের আঘাতে ছোট ভাইয়ের মৃত্যু

প্রতিনিধিনেত্রকোনা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে বড় ভাইয়ের আঘাতে ছোট ভাই জাহেদ আলী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার সদর ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

জাহেদ আলী (৫৪) দুর্লভপুর গ্রামের মৃত আলী হোসেন মীরের ছেলে। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। অভিযুক্ত তাঁর ভাই তোতা মিয়া।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সরকারের কাছ থেকে বন্দোবস্ত পাওয়া ৫০ শতাংশ জমির ভাগ নিয়ে জাহেদ আলী ও তাঁর বড় ভাই তোতা মিয়ার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। অভিযোগ রয়েছে, সমানভাবে জমি ভাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তোতা মিয়া জোর করে বেশি জায়গা দখলের চেষ্টা চালান। এ নিয়ে কয়েক দফা গ্রাম্য সালিস হলেও সমাধান হয়নি। পরে বিষয়টি আদালতেও গড়ায়। কিছুদিন আগে তোতা মিয়া জমিটি দখলের চেষ্টা করেন। তখন জাহেদ আলী থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। গতকাল বিকেলে বিরোধপূর্ণ জায়গাটিতে তোতা মিয়া ধানবীজ বপনের চেষ্টা করেন। জাহেদ আলীর লোকজন সেখানে মাসকালাই বীজ বপনের উদ্যোগ নেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা–কাটাকাটি হয় এবং একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে।

সংঘর্ষের সময় তোতা মিয়া রড দিয়ে জাহেদ আলীর মাথায় আঘাত করেন। এতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন জাহেদ আলীকে উদ্ধার করে খালিয়াজুরী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সেখানে নেওয়ার পথে তাঁর অবস্থা অবনতি হলে তাঁকে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জাহেদ আলীকে মৃত ঘোষণা করেন।

খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। এখন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো অভিযোগ করা হয়নি।

আরও পড়ুন