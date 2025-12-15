পদ্মা নদীর সাড়ে ১৫ কেজির একটি কাতলা ও সাড়ে ১১ কেজির একটি আইড় মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৫০ টাকায়
পদ্মা নদীর সাড়ে ১৫ কেজির একটি কাতলা ও সাড়ে ১১ কেজির একটি আইড় মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৫০ টাকায়
জেলা

রাজবাড়ীতে পদ্মার এক কাতলা ও আইড় মাছ বিক্রি হলো সাড়ে ৫৭ হাজারে

প্রতিনিধিরাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে পদ্মা নদীর সাড়ে ১৫ কেজির একটি কাতলা ও সাড়ে ১১ কেজির একটি আইড় মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৫০ টাকায়। আজ সোমবার সকালে মাছ দুটি কিনে নেন গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, প্রতিদিনের মতো আজ ভোরে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান জাফরগঞ্জ এলাকার জেলে মন্টু হালদার। হরিরামপুর এলাকায় পদ্মায় জাল ফেলে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর বুঝতে পারেন, বড় কোনো মাছ ধরা পড়েছে। জাল গুটিয়ে নৌকায় তুলেই দেখেন বড় একটি কাতলা মাছ। পরে বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন দৌলতদিয়া ফেরিঘাট বাজারে। এ সময় রেজাউল মণ্ডলের আড়তে নিলামে তোলা হলে সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে ১ হাজার ৭০০ টাকা কেজি দরে কাতলাটি কিনে নেন ফেরিঘাট এলাকার মাছ ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ। একই সময় ওই আড়তে নিলামে বিক্রির জন্য তোলা হয় বড় একটি আইড় মাছ। সকালে পদ্মা নদীর রাজবাড়ী সদর উপজেলার গুদার বাজার এলাকায় স্থানীয় জেলে টোকন হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে। ওই মাছটিও শাহজাহান শেখ ২ হাজার ৭০০ টাকা কেজি দরে কিনে নেন।

ব্যবসায়ী শাহজাহান শেখ জানান, ‘কাতলাটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে ১৫ কেজি। ১ হাজার ৭০০ টাকা কেজি দরে ২৬ হাজার ৩৫০ টাকায় কিনেছি। মাছটি এখনো বিক্রি করতে পারিনি। পদ্মা নদীতে কাতলাটি বেঁধে রাখা হয়েছে। আইড় মাছটির ওজন ছিল প্রায় সাড়ে ১১ কেজি। নিলামে ২ হাজার ৭০০ টাকা কেজি দরে ৩১ হাজার টাকায় কিনছি। আইড়টি ফেরিঘাটে আমার আড়ত থেকে এক প্রবাসী ৩২ হাজার ২০০ টাকায় কিনেছেন।’

আরও পড়ুন