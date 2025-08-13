জেলা

চার সীমান্ত এলাকা দিয়ে ৪৪ জনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

প্রতিনিধিঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, মেহেরপুর ও পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত
ফাইল ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ, পঞ্চগড়ের হাড়িভাসা, মেহেরপুরের দারিয়াপুর ও লালমনিরহাটের বুড়িমারী সীমান্ত দিয়ে ৪৪ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে (পুশ ইন) ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তাঁদের মধ্যে ২৪ জন নারী ও ৫টি শিশু। ঠেলে পাঠানো সবাইকে আটক করেছে বিজিবি ও পুলিশ।

পুলিশ বলছে, ঠেলে পাঠানো ব্যক্তিদের পরিচয় যাচাই–বাছাই করা হচ্ছে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

পঞ্চগড় সীমান্ত দিয়ে ২৩ জনকে ‘পুশ ইন’

বিজিবি সূত্র জানায়, পঞ্চগড়ের হাড়িভাসা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ২৩ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। আজ বুধবার ভোরে পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাড়িভাসা ইউনিয়নের ভারতীয় সীমান্তঘেঁষা হাড়িভাসা এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে বিজিবি। এর আগে মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে মুষলধারে বৃষ্টির সময় তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়।

পঞ্চগড়ে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ১৩ জন নারী ও ১ শিশু রয়েছে। তাঁদের বাড়ি যশোর, সাতক্ষীরা, নড়াইল ও লালমনিরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকায় বলে জানা গেছে। দুপুরে আটক ব্যক্তিদের পঞ্চগড় সদর থানায় হস্তান্তর করেছে বিজিবি।

বিজিবির প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক ব্যক্তিরা বলেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বসবাস করছিলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় কাজ করতেন। ২ আগস্ট তাঁদের মুম্বাইসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করে ভারতীয় পুলিশ। পরে গতকাল মঙ্গলবার উড়োজাহাজ ও বাসে করে সীমান্তে এনে বিএসএফের মাধ্যমে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো হয়।

নীলফামারী ৫৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শেখ মো. বদরুদ্দোজা মুঠেফোনে প্রথম আলোকে বলেন, বিএসএফের পুশ ইন করা নারী, শিশুসহ ২৩ জনকে আটকের পর পঞ্চগড় সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার প্রক্রিয়া চলছে।

বুধবার দুপুরে পঞ্চগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লা হিল জামান মুঠোফোনে প্রথম আলোকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তিনি জানান, এর আগে চলতি বছরের ১৬ মে থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পঞ্চগড় সীমান্ত দিয়ে ১৬৩ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায় বিএসএফ।

মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে চারজনকে ঠেলে পাঠাল বিএসএফ

পুলিশ সূত্র জানায়, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে চারজনকে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। বুধবার দুপুরে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে আসার পর দারিয়াপুর গ্রাম থেকে তাঁদের আটক করে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তিরা হলেন যশোর সদরের চান্দুটিয়া গ্রামের তাহাজ্জেল হোসেন (৩৫), মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার দক্ষিণ খালিয়া গ্রামের তৃপ্তি বারুরী (৩৫) ও সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলার সোনাতলা গ্রামের সুলতা সরকার (৪২) ও শ্যামনগর উপজেলার কেতলা গ্রামের মনোয়ারা (৩৫)।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে ওই চার ব্যক্তি একটি বাড়িতে উঠেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁদের আটক করে থানা হেফাজতে নেয়। তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি হিসেবে দাবি করেছেন। পরিচয় যাচাই করে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

লালমনিরহাট সীমান্তে ঠেলে পাঠানো ৯ জন আটক

আজ বুধবার ভোরে লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী ইউনিয়নের বামনদল সীমান্তের ৮৩৮ নম্বর পিলারের কাছ দিয়ে ৯ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। পরে বুড়িমারীর মাছিরবাড়ি এলাকা থেকে তাঁদের আটক করে বিজিবি।

বিজিবি জানায়, আটক ব্যক্তিরা প্রায় ১০ বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি দেশটির গুজরাট রাজ্য থেকে তাঁদের আটক করে ভারতীয় পুলিশ। পরে বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠায়। আটক ব্যক্তিদের সবার বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার মঙ্গলহাটা গ্রামে।

পাটগ্রাম থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, যাচাই-বাছাই শেষে আটক ব্যক্তিদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ঠাকুরগাঁও সীমান্ত দিয়ে পাঠানো হলো ৮ জনকে

বিজিবি সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার ফকিরগঞ্জ সীমান্তের ৩৪২ নম্বর মূল সীমান্ত পিলার এলাকা দিয়ে ৮ জনকে পুশ ইন করেছে বিএসএফ। তাঁদের বাড়ি যশোর, জামালপুর ও নেত্রকোনায়। পরে বিজিবির সদস্যরা তাঁদের আটক করেন। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে পাঁচজন নারী, দুই শিশু ও একজন পুরুষ রয়েছেন।

আজ বুধবার দুপুরে বিজিবি ৪২ ব্যাটালিয়ন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছে।

এ বিষয়ে বিজিবি ৪২ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কর্নেল আবদুল্লাহ আল মঈন হাসান বলেন, এসব ব্যক্তি বিভিন্ন সময় অবৈধ পথে কাজের সন্ধানে ভারতের মুম্বাই গিয়েছিলেন। ৮-১০ দিন আগে মুম্বাই পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তর করে। মঙ্গলবার তাঁদের সীমান্ত এলাকায় এনে রাতে পুশ ইন করা হয়। এ ঘটনায় আজ বুধবার সীমান্তের শূন্যরেখায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক হয়। বৈঠকে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের হরিপুর থানায় হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে।

