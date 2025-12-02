প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন এক প্রার্থী। আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাকসু নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে
প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করছেন এক প্রার্থী। আজ বেলা সাড়ে ১২টার দিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে শাকসু নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ে
জেলা

শাকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু

প্রতিনিধিশাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে তালিকাটি প্রকাশ করা হয়। এর আগে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমেও বিষয়টি জানানো হয়।

চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী, শাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ৯ হাজার ১২৪ জন। ছয়টি আবাসিক হলের অধীন অনাবাসিক শিক্ষার্থীদেরও তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ছাত্রদের শাহপরান হলে ২ হাজার ২২০, বিজয়-২৪ হলে ২ হাজার ১৫৬, সৈয়দ মুজতবা আলী হলে ১ হাজার ৪২২ জন ভোটার আছেন। ছাত্রীদের আয়েশা সিদ্দীকা হলে ১ হাজার ৩৪৪, বেগম সিরাজুন্নেছা চৌধুরী হলে ১ হাজার ৩০৬ এবং ফাতিমা তুজ জাহরা হলে ৬৭৬ ভোটার আছেন।

খসড়া তালিকার বিভিন্ন সংশোধন শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘এরপরও কারও তথ্য নিয়ে অসংগতি দেখা দিলে নির্বাচনের আগপর্যন্ত আমরা সংশোধনের সুযোগ রাখছি।’

নির্বাচন তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২০ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টা থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। বেলা ১২টার এক প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বলে জানান নজরুল ইসলাম।

Also read:শাকসু নির্বাচনের পুনঃ তফসিল প্রকাশ, মনোনয়ন বিতরণ শুরু ২ ডিসেম্বর

এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোকাদ্দেছের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পদের জন্য ৩০০ টাকা এবং হল সংসদের পদের জন্য ২০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে হবে। মনোনয়ন জমার সময় জাতীয় পরিচয়পত্র, শিক্ষার্থী আইডি ও ডোপ টেস্টের রশিদ জমা দিতে হবে।

Also read:শাকসু নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি ছাত্র ইউনিয়নের
আরও পড়ুন