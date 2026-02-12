প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা কাউকে জয়ী হতে দেব না: ভোট দিয়ে সারজিস

পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার আলোয়াখোয়া ইউনিয়নের বামনকুমার রাখালদেবী হাট উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন ১১–দলীয় ঐক্য জোটের মনোনীত প্রার্থী ও এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম
প্রশাসন ব্যর্থ হলে আমরা কাউকে জয়ী হতে দেব না: ভোট দিয়ে সারজিস

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন পঞ্চগড়-১ আসনে ১১–দলীয় ঐক্য জোটের মনোনীত প্রার্থী ও এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার আলোয়াখোয়া ইউনিয়নের বামনকুমার রাখালদেবী হাট উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে তিনি ভোট দেন।

ভোটকেন্দ্রে এসে প্রথম দিকে লাইনের পেছনে দাঁড়ান সারজিস। এ সময় ওই সারিতে সামনে অন্তত ১০০ জন ভোটার দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় ১০ মিনিট লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভোটারদের সম্মতিতে তিনি ভোটকক্ষে গিয়ে ভোট দেন।

ভোট দিয়ে বেরিয়ে সাংবাদিকদের সারজিস আলম বলেন, ‘কয়েক দিন ধরেই বিভিন্ন জায়গায় বিএনপির লোকজন ভোটারদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। এখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের সহনশীল আচরণ। কেবল তো ভোট শুরু হলো, বিকেল পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ হলে কোথাও কোনো অভিযোগ না উঠলে জনগণের মতামত মেনে নেওয়ার মানসিকতা আমাদের আছে। তবে কেউ যদি পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে প্রশাসনের ওপর আস্থা রাখতে চাই। তারা এতে ব্যর্থ হলে ভোটকে কোনোভাবে প্রভাবিত করে আমরা কাউকে জয়ী হতে দেব না। আমরা চাই ভোট নেওয়ার ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা তাঁদের জায়গা থেকে পেশাদারত্বের পরিচয় দেবেন। আমরা চাই না কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে।’

