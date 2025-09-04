নারীদের উত্ত্যক্ত করে কিশোর গ্যাংয়ের অশ্লীল ভিডিও ধারণ, অভিযানে বন্ধ হলো মেলা

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় জনতা বাজারের ইসলামিয়া মার্কেট এলাকায় অবৈধভাবে মেলার আয়োজন ও সেখানে নারীদের উত্ত্যক্ত করে কিশোর গ্যাংয়ের অশ্লীল ভিডিও ধারণের অভিযোগ ওঠার পর অভিযান চালিয়েছে প্রশাসন। গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় সেখানে অভিযানের পর মেলার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ ছাড়া আয়োজকদের মোট ১৬ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা যায়, ২৮ আগস্ট থেকে ওই এলাকায় অনুমতি ছাড়াই মেলার আয়োজন করা হয়। ওই দিন কিশোর গ্যাংয়ের এক সদস্য ও টিকটকার অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে নিজের মুঠোফোনে ভিডিও ধারণ করে। পরে সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া মেলায় আসা কয়েকজন নারীকেও উত্ত্যক্ত করে কিশোর গ্যাংয়ের একাধিক সদস্য। বিষয়টি জানাজানির পর এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে উপজেলা প্রশাসন ও থানায় লিখিত অভিযোগ করেন উপজেলার ছেংগারচর এলাকার বাসিন্দা আবদুর রহমান মুন্না।
ওই অভিযোগ পেয়ে গতকাল সন্ধ্যার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) রহমত উল্যাহ সেখানে অভিযান চালিয়ে মেলার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। প্রশাসনের অনুমিত ছাড়া মেলা আয়োজন করায় মেলার অন্যতম আয়োজক মো. শাকিল ও গিয়াস উদ্দিনকে জরিমানাও করেন। আজ সকালে মুঠোফোনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রহমত উল্যাহ।
উপজেলার জনতা বাজার এলাকার এক গৃহবধূ অভিযোগ করে বলেন, তিনি গত শুক্রবার দেশি পণ্য কিনতে গিয়ে ওই মেলায় গিয়ে কিশোর গ্যাংয়ের উত্ত্যক্তের শিকার হন। তাঁর মতো আরও কয়েকজন নারী এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। মেলাটি বন্ধ করায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত কিশোরের মুঠোফোন নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সেটির সংযোগ বন্ধ পাওয়া যায়।
মেলার আয়োজক শাকিল বলেন, প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে মেলা আয়োজন করা ঠিক হয়নি। মেলায় অসামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।