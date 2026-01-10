সিমেন্ট কারখানায় কম্প্রেসর বিস্ফোরণে আট শ্রমিক দগ্ধ

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার নবীগঞ্জ এলাকায় আকিজ সিমেন্ট কারখানায় একটি কম্প্রেসর বিস্ফোরণে আট শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে কারখানার ভেতরে ওই দুর্ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণের পর এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে লোকজন কারখানার ফটকের সামনে ভিড় করেন। পরে কারখানার লোকজন ও স্থানীয়রা দগ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধার করে দ্রুত রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠান।
বিস্ফোরণে কারখানার গাড়িচালক হান্নান, কারখানার শ্রমিক মঞ্জুর, হাবিব, রাকিবুল, খোরশেদ, তারেক, ফেরদৌসসহ আটজন দগ্ধ হয়েছেন।
পুলিশ ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে আকিজ সিমেন্ট কারখানার পলি ফাইবার সেকশনে উৎপাদন কাজ চলাকালে হঠাৎ বিকট শব্দে একটি এয়ার কম্প্রেসর বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণে ওই কারখানার জানালার কাচ ভেঙে যায়। এতে কারখানার ওই অংশে কর্মরত আট শ্রমিক দগ্ধ হন। এতে কারখানার অন্য শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে কারখানার লোকজন ও স্থানীয়রা দগ্ধ শ্রমিকদের উদ্ধার করে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।
বন্দর ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ সঞ্জয় খান বলেন, আকিজ সিমেন্ট কারখানার ভেতরে পলি ফাইভার ইউনিট যেখানে সিমেন্টের ব্যাগ তৈরি হয়, সেখানে হিট এক্সচেঞ্জ নামক কম্প্রেসর মেশিনের বিস্ফোরণ হলে আট শ্রমিক দগ্ধ হন। বিস্ফোরণের কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম মোক্তার আশরাফ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, বিস্ফোরণে কারখানার আট শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয়েছে। তবে তাঁরা ঝুঁকিমুক্ত বলে জানিয়েছেন তিনি।
এ ব্যাপারে জানতে কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।