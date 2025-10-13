গ্রেপ্তার রাসেল বড়ুয়া
নাইক্ষ্যংছড়িতে ১১ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেপ্তার

প্রতিনিধিবান্দরবান

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে ১১ বছরের এক মেয়েশিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে রাসেল বড়ুয়া নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার রাতে কক্সবাজারের রামু উপজেলার রশিদনগর ইউনিয়নের ধলিরছড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে গতকাল বেলা ১১টার দিকে ওই শিশুকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। শিশুটি কক্সবাজারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় গতকাল রাতে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় মামলা হয়।

মামলার এজাহার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাসেল বড়ুয়া পেশায় ট্রাকচালক। গতকাল সকালে শিশুটিকে ফুসলিয়ে তিনি নিজের ট্রাকে তোলেন। এরপর একটি জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে শিশুটিকে ধর্ষণ করেন। এ সময় এলাকাবাসী শিশুটিকে উদ্ধার করলেও রাসেল বড়ুয়া পালিয়ে রামু উপজেলার ধলিরছড়া এলাকায় চলে যান। তবে তাঁর ছবি ও অভিযোগের বর্ণনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় এর সূত্র ধরে ধলিরছড়ার মানুষ তাঁকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

স্থানীয় এক ইউপি সদস্য প্রথম আলোকে জানান, শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাকে কক্সবাজারের একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসরুরুল হক আজ সোমবার সকালে প্রথম আলোকে বলেন, রাসেল বড়ুয়ার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে। তাঁকে আদালতে হাজির করার জন্য বান্দরবানে নেওয়া হচ্ছে।

