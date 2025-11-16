সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীদের বিক্ষোভ। গতকাল রাতে নোয়াখালীর মাইজদী শহরের উত্তর সোনাপুরের জেলা পরিষদের সামনে
সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীদের বিক্ষোভ। গতকাল রাতে নোয়াখালীর মাইজদী শহরের উত্তর সোনাপুরের জেলা পরিষদের সামনে
জেলা

নোয়াখালীতে মধ্যরাতে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ, বিস্ফোরণের শব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীর জেলা শহর মাইজদীতে মধ্যরাতে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধের চেষ্টা করেছেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শহরের উত্তর সোনাপুরের জেলা পরিষদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ছাত্রলীগের এ বিক্ষোভের ২০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন যুবলীগের উপজেলা শাখার সদস্য মেহেদী হাসান ভিডিওটি ফেসবুকে পোস্ট করেন।

ভিডিওতে দেখা যায়, নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ১৪–১৫ জন নেতা-কর্মী একটি শাখা সড়ক দিয়ে উত্তর সোনাপুর-মাইজদী মহাসড়কে আসেন। তাঁদের অনেকেই মাস্ক পরেছেন, কেউ গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছেন। কয়েকজনের মুখ খোলা ছিল। তাঁদের একজন সড়কে একটি টায়ার রেখে সেটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। এরপর তাঁরা সেখানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামে স্লোগান দেন। এ সময় কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়।

পুলিশ জানায়, টায়ার জ্বালিয়ে ও ফটকা ফাটিয়ে এলাকায় আতঙ্ক তৈরির চেষ্টা করেছেন নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। তবে দ্রুত তাঁরা সেখান থেকে সটকে পড়েন। তাই পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে গেলেও কাউকে আটক করতে পারেনি। মহাসড়কটিতে এ সময় যান চলাচল কম থাকায় তেমন প্রভাব পড়েনি।

জানতে চাইলে আজ সকালে সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

