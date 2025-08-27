অবৈধভাবে বিক্রির পর ওএমএস কর্মসূচির চালের বস্তাসহ আটক অটোরিকশা। আজ দুপুরে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার জনতা বাজার এলাকায়
অবৈধভাবে বিক্রির পর ওএমএস কর্মসূচির চালের বস্তাসহ আটক অটোরিকশা। আজ দুপুরে চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার জনতা বাজার এলাকায়
চাঁদপুরে ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল বিক্রির অভিযোগ

প্রতিনিধিমতলব দক্ষিণ, চাঁদপুর

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ওএমএস কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা ছয় বস্তা চাল অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে ছাত্রদলের এক নেতার বিরুদ্ধে। আজ বুধবার দুপুরে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় এসব চাল জব্দ করে উপজেলা প্রশাসন।

অভিযুক্ত ওই ব্যক্তির নাম আবদুস সালাম। তিনি ফারজীকান্দি ইউনিয়নের বাসিন্দা এবং একই ইউনিয়ন শাখা ছাত্রদলের সদস্য। একই সঙ্গে ফরাজীকান্দি ইউনিয়নের ওএমএস কর্মসূচির নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলার তিনি।

পুলিশ, প্রশাসন ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে ওএমএস কর্মসূচির কয়েক বস্তা চাল বিক্রির জন্য উপজেলার জনতা বাজার এলাকায় নিজ গুদামে এনে রাখেন ছাত্রদলের ওই নেতা। আজ দুপুরে এক ব্যক্তির কাছে ৬০ টাকা কেজি দরে মোট ৬ বস্তায় প্রায় ৩০০ কেজি চাল বিক্রি করেন। এসব চাল নিয়ে অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন ওই ক্রেতা। পরে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে অটোরিকশাটির গতি রোধ করেন। একপর্যায়ে চাল আটক করে প্রশাসন, খাদ্য কর্মকর্তা ও পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে আজ বেলা তিনটার দিকে তাঁরা সেখানে গিয়ে চাল জব্দ করেন।

অভিযোগের বিষয়ে আবদুস সালাম বলেন, এ বিষয়ে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই।

অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থলে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা কুলসুম মনি বলেন, তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে ওই ব্যক্তির ডিলারশিপ বাতিল করা হবে।

