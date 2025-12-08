তারাগঞ্জে ১০৭ বস্তা টিএসপি সার জব্দ, ডিলারকে জরিমানা

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএডিসি) এক ডিলারের গুদাম থেকে ১০৭ বস্তা টিএসপি সার জব্দ করেছে প্রশাসন।নিয়মবহির্ভূতভাবে সার মজুত করার দায়ে ওই ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল রোববার বিকেলে হাড়িয়ারকুঠি ইউনিয়নের ডাঙ্গীরহাট বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অর্থদণ্ড পাওয়া ওই ডিলারের নাম মো. আশরাফুজ্জামান।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বিএডিসি ডিলার আশরাফুজ্জামানের গুদামে টিএসপি সার থাকার পরও কৃষকদের দিচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ ওঠে। কয়েকজন কৃষক জানান, সার মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করেন ওই ডিলার। পরে কৃষি কর্মকর্তা ধীবা রানী রায়কে সঙ্গে নিয়ে গতকাল সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন ইউএনও মোনাব্বর হোসেন। এ সময় ১০৭ বস্তা টিএসপি সার মজুত পাওয়া যায়। সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় তাঁর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে জব্দ করা সার উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করা হয়। এসব সার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত মোট ১ লাখ ৪৬ হাজার ৪৫০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার জন্য উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া কৃত্রিমভাবে সারের সংকট সৃষ্টি করায় একই ইউনিয়নের বিসিআইসির সার ডিলার শহিদুল ইসলামকে কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
কৃষকের হয়রানি ও বিপাকে ফেলার মতো কোনো অনিয়ম বরদাশত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন ইউএনও মোনাব্বর হোসেন। তিনি বলেন, ‘আমরা নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে আসছি। সার–বাণিজ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।’