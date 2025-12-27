স্ত্রীকে হত্যা করে শ্বশুরকে ফোন দেওয়া যুবক কুড়িগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার

গাজীপুরে স্ত্রীকে হত্যা করে শ্বশুরকে ফোন দেওয়ার ২০ ঘণ্টার মধ্যে র্যাব-১ ও ১৩–এর সদস্যরা স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১টায় কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার নাজিম থানা ইউনিয়নের রামকৃষ্ণ মণ্ডলপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার হওয়া মো. জালাল হোসেন ওরফে দুলু (৩০) কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার বাসুনিয়াপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। র্যাব-১–এর কোম্পানি কমান্ডার মো. নাফিজ বিন জামাল শনিবার সকাল ১০টায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহত গৃহবধূ মাস্তুরা আক্তার (২৮) ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার পূর্ব নড়াইল গ্রামের বাসিন্দা এবং মিরাজুল ইসলামের মেয়ে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার সকাল ৭টায় গাজীপুর মহানগরীর বাসন থানার চান্দনা এলাকার রমিজ উদ্দিনের মালিকানাধীন পাঁচতলা ভবনের তৃতীয় তলার একটি কক্ষে পারিবারিক কলহের জেরে জালাল হোসেন মাস্তুরা আক্তারকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। হত্যার পর তিনি মরদেহটি ওই কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখেন। এর পর শ্বশুরকে ফোনে হত্যার বিষয়টি জানান।
খবর পেয়ে বাসন থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির বাবা মিরাজুল ইসলাম (৪৫) বাদী হয়ে গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের বাসন থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।
র্যাব-১–এর কোম্পানি কমান্ডার মো. নাফিজ বিন জামাল বলেন, হত্যার পর আসামি জালাল হোসেন কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার নাজিম খান ইউনিয়নের রামকৃষ্ণ মণ্ডলপাড়া এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।