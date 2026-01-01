রাজবাড়ীতে আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষ, বাড়ি থেকে বের হয়ে শিশু গুলিবিদ্ধ

রাজবাড়ীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে কৌতূহলবশত দেখতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের ছোড়া গুলিতে এক শিশু গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে শহরের বিনোদপুর কলেজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে।
গুলিবিদ্ধ সিফাত মণ্ডল (১২) রাজবাড়ী পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিনোদপুর মহল্লার কাঁচামাল ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম মণ্ডলের ছেলে। সে স্থানীয় কলেজপাড়া পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাস করেছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, গুলিটি সিফাতের পেটের ওপরের অংশে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে।
শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘গতকাল রাতে খাওয়া শেষে সবাই ঘুমিয়ে পড়ি। রাত ১১টার দিকে হঠাৎ আমাদের বাড়ির গেটে এসে দুর্বৃত্তরা হামলা করে। এ সময় পরপর কয়েকটি গুলি ছোড়ে। ঘরের দরজা খুলে কী হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করি। আমার ছেলে সিফাত গেট খুলে দৌড় দিয়ে বাইরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে গুলি লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।’
শফিকুল ইসলাম আরও বলেন, ‘কার সঙ্গে কী নিয়ে সংঘর্ষ হয়েছে তা সঠিকভাবে জানা নেই। শুনেছি, আমার মামাতো ভাই ইনছানের সঙ্গে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব নিয়ে শিমুলের বিরোধ চলছিল। প্রতিপক্ষের ধারণা, ইনছান আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এ ভেবেই হয়তো তারা হামলা করেছে। এর বাইরে এখন আর কিছু বলতে পারছি না।’
আহত সিফাতকে প্রথমে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
রাজবাড়ী সদর হাসপাতালের সার্জারি বিশেষজ্ঞ রাজীব দে বলেন, ‘বুধবার রাতে আমার কোনো ডিউটি ছিল না। সাড়ে ১১টার দিকে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নুরুল আজম গুলিবিদ্ধ শিশুটি দেখে আমাকে ডাকেন। পরীক্ষা করে বুঝতে পারি গুলির কারণে শিশুটির খাদ্যনালির একটি অংশ পারফোরেশন হয়ে থাকতে পারে এবং পেটের ভেতরে ইন্টারনাল ব্লিডিং থাকতে পারে। শিশুটিকে বিপদমুক্ত করা হয়েছে।’
রাজবাড়ী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলেন, ‘সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনাস্থল থেকে দুটি পিস্তলের গুলির খোসা আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। অপরাধীদের ধরতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’