চাচাতো ভাইয়ের কোদালের কোপে দোকানি নিহত

চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় শাহ আলম (৫২) নামের এক দোকানিকে কোদালের কোপে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার আধুনগর ইউনিয়নের ঘাটিয়ার পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহ আলম ওই এলাকার মৃত আশরাফ আলীর ছেলে। তিনি চার সন্তানের জনক। লোহাগাড়ার আধুনগর বাজারে লেপ-তোশকের একটি দোকান রয়েছে তাঁর। অভিযুক্তের নাম শাহ নেওয়াজ ওরফে লাভলু।
পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন বাসিন্দারা, শাহ আলম ও শাহ নেওয়াজ দুজনের বসতবাড়ি পাশাপাশি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের মধ্যে বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। কিছুদিন আগে একটি ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন শাহ নেওয়াজ। আজ শুক্রবার সকালে নির্মাণকাজের জন্য আনা কিছু বালু চলাচলের রাস্তায় রাখা নিয়ে শাহ নেওয়াজের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা হয় শাহ আলমের। বিতণ্ডার একপর্যায়ে শাহ আলমের মাথায় কোদাল দিয়ে কোপ দেন শাহ নেওয়াজ। আহত অবস্থায় শাহ আলমকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শাহ নেওয়াজ পলাতক। তাই তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। লোহাগাড়া থানার উপপরিদর্শক গোবিন্দ চন্দ্র দাশ ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।