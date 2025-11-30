কবরস্থানে মাটি চাপা দেওয়া ছিল নিখোঁজ ব্যবসায়ীর মরদেহ

নিখোঁজের ২১ দিন পর গোপালগঞ্জের একটি কবরস্থান থেকে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় এক ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় সদর উপজেলার খাগাইল এলাকা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
নিহত ব্যবসায়ীর নাম মিজানুর রহমান মোল্লা (৪৮)। তিনি গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার ঘোষেরচর এলাকার হারেজ মোল্লার ছেলে ও মুঠোফোন ব্যবসায়ী ছিলেন।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম জাহিদ মোল্লা। তিনি একই এলাকার বাসিন্দা ও হারেজের ব্যবসায়িক অংশীদার।
গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করে গোপালগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ আলম বলেন, ৮ নভেম্বর রাতে মুঠোফোনে কল করে মিজানুরকে পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলেন জাহিদ। মিজানুরকে ডেকে নেন জাহিদ। এর পর থেকে মিজানুরের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না।
পরে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গতকাল সন্ধ্যায় সদর উপজেলার ওই কবরস্থান থেকে মিজানুরের গলিত মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের শনাক্তের পর ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
ওসি জানান, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদেরও দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।
মিজানুরের স্ত্রী জামিলা ইসলাম অভিযোগ করেন, ৮ নভেম্বর রাত ৯টার দিকে মিজানুরকে পাওনা টাকা দেওয়ার কথা বলে মুঠোফোনে ডেকে নেন তাঁর ব্যবসায়িক অংশীদার জাহিদ। এর পর থেকেই মিজানুর নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর ব্যবহৃত সব নম্বরও বন্ধ পাওয়া যায়।