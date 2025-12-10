মরদেহ
নেত্রকোনায় নৌকার ইঞ্জিনের সঙ্গে পরনের লুঙ্গি পেঁচিয়ে ব্যবসায়ীর মৃত্যু

প্রতিনিধিনেত্রকোনা

নেত্রকোনার খালিয়াজুরি উপজেলায় একটি মালবাহী নৌকার ইঞ্জিনে পরনের লুঙ্গি পেঁচিয়ে হানিফ মিয়া (৩৬) নামের এক ব্যক্তি মারা গেছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের রসুলপুর ফেরিঘাটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

হানিফ মিয়া পার্শ্ববর্তী সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার পাঠানপাড়া গ্রামের আবদুর সোবহানের ছেলে।

নৌ পুলিশ ও একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর সূত্রে জানা গেছে, মাসখানেক আগে কিশোরগঞ্জের ইটনা এলাকার এক ব্যক্তির কাছ থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকাটি ছয় মাসের জন্য ভাড়া নেন হানিফ মিয়া। এরপর তিনি ওই নৌকা দিয়ে বিভিন্ন স্থানে মালামাল পরিবহন করতেন।

আজ সকালে রসুলপুর ফেরিঘাটে নৌকাটি নোঙর করে কিছুক্ষণ বিরতি নেন হানিফ ও তাঁর এক সহযোগী। তাঁরা সকাল সাতটার দিকে রসুলপুর ফেরিঘাট থেকে নৌকায় বাঁশবোঝাই করে ধনু নদ দিয়ে তাহিরপুরের দিকে রওনা হন। নৌকাটি চালু করা সময় হানিফ ইঞ্জিনের কাছাকাছি ছিলেন। একপর্যায়ে ইঞ্জিনের পাখার সঙ্গে তাঁর পরনের লুঙ্গিটি প্যাঁচ লেগে যায়। এতে আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে খালিয়াজুরির লেপসিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

লেপসিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জগৎজ্যোতি চৌধুরী বলেন, অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। নিহত ব্যক্তির মরদেহ ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার করেছেন। পরে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহটি গ্রহণের আবেদন করেছেন স্বজনেরা। এ বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

