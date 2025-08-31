অনশনে বসার পর নির্বাচনের সম্ভাব্য রোডম্যাপ ঘোষণা, ৩ ঘণ্টা পর কর্মসূচি প্রত্যাহার

ময়মনসিংহের ত্রিশালে অবস্থিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে একদল শিক্ষার্থী অনশনে বসার তিন ঘণ্টা পর তা প্রত্যাহার করেছেন।
আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের নিচে কাঁথা–বালিশ নিয়ে অনশনে বসেন ওই শিক্ষার্থীরা। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সেখান গিয়ে সম্ভাব্য নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম। তখন রোডম্যাপ প্রত্যাখ্যান করে অনশন চালিয়ে যান শিক্ষার্থীরা। পরে বেলা দুইটার দিকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি মেনে নিলে অনশন প্রত্যাহার করে নেন তাঁরা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সদস্য ঐশ্বর্য হৃদয় বলেন, ‘আজ বেলা দুইটার দিকে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, প্রক্টরসহ প্রশাসন আমাদের কাছে এসে দাবি মেনে নিয়েছে। তাঁরা বলেছেন, গেজেট প্রকাশের পর ১৮ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দেবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অনশন প্রত্যাহার করা হয়েছে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা ঘোষিত রোডম্যাপ না মানতে চাইলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নির্বাচন দেওয়ার কথা জানানো হয়। পরে শিক্ষার্থীরা অনশন প্রত্যাহার করেন।’
এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন–২০২৫–এর সম্ভাব্য রোডম্যাপ ঘোষণায় উপাচার্য মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে খসড়া সংবিধি প্রস্তুত করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে প্রেরণ করা হবে। সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশের পর সম্ভাব্য কার্যক্রমগুলো সম্পন্ন করা হবে। গেজেট প্রকাশের পর ৫৪ কর্মদিবস, সম্ভাব্য ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। গেজেট প্রকাশমাত্রই রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হবে।