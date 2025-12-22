ফরিদপুর জেলায় ১০ মাসের ব্যবধানে ফরিদপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন কমিটি হয়েছে। ২১৮ সদস্যের নতুন কমিটিতে কাজী রিয়াজুল ইসলামকে আহ্বায়ক ও আনিসুর রহমানকে সদস্যসচিব এবং কাজী জেবা তাহসিনকে মুখপাত্র করা হয়েছে।
গতকাল রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে কেন্দ্রীয় ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ নামে ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে অনুমোদনকৃত কমিটি প্রকাশ করা হয়। এতে স্বাক্ষর করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি রিফাত রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুঈনুল ইসলাম, মুখ্য সমন্বয়ক হাসিব আল ইসলাম। আগামী ৬ মাসের জন্য ফরিদপুরের এ জেলা কমিটিকে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র।
১০ মাস আগে ২০২৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ফরিদপুর জেলায় ৬০৪ সদস্যবিশিষ্ট বৈষম্যবিরোধী বিরোধী আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেন কেন্দ্রীয় কমিটির তৎকালীন আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আরিফ সোহেল। ওই জেলা কমিটিতেও আহ্বায়ক ছিলেন কাজী রিয়াজুল ইসলাম, সদস্যসচিব ছিলেন সোহেল রানা। নতুন কমিটিতে সদস্যসচিবের পদ থেকে সোহেল রানাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কমিটির সদস্যসংখ্যা ৬০৪ থেকে কমিয়ে ২১৮–এ নামিয়ে আনা হয়েছে।
নবগঠিত ২১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে এনামুল চৌধুরীকে। এর পাশাপাশি সাইয়েদুল আবরারসহ ৪০ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে। সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব করা হয়েছে সাজ্জাদ হোসেনকে। পাশাপাশি আশিক খানসহ যুগ্ম সদস্যসচিব করা হয়েছে ৩৭ জনকে। মেহেদী হাসানসহ ৩২ জনকে সহ-মুখপাত্র করা হয়েছে। মুখ্য সংগঠক মোহাম্মাদ সোহেল ইসলাম, সিনিয়র সংগঠক শাহীন বাশার, রাকিবসহ ৪০ জনকে সংগঠক করা হয়েছে। মো. আসিফকে ১ নম্বর সাধারণ সদস্য করে মোট ৬০ জনকে সদস্য করা হয়েছে।
আহ্বায়ক কাজী রিয়াজুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফর্ম অনেক শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে সৃষ্টি। এই প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা অনেক। কমিটিতে যাঁরা আসছেন, তাঁরা সুন্দর এবং জবাবদিহিমূলক এক বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাবেন।