মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদী থেকে যুবকের ভাসমান লাশ উদ্ধার

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার মেঘনা নদী থেকে ভাসমান এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার হোসেন্দি ইউনিয়নের ডুবার চর এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করে নৌ পুলিশ।
পুলিশ বলছে, নিহত ব্যক্তির পকেটে থাকা ড্রাইভিং লাইসেন্স অনুযায়ী তাঁর নাম জয় চক্রবর্তী (৩৩)। তিনি কুমিল্লা মহানগরীর ঠাকুরপাড়া এলাকার স্বদেশ চক্রবর্তীর ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ সকাল থেকে মেঘনা নদীর ডুবার চর এলাকায় লাশটি ভাসছিল। এ সময় লাশটি দেখতে উৎসুক জনতার ভিড় জমে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন পুলিশের খবর দিলে বেলা ১১টার দিকে লাশটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শক শরজিৎ কুমার ঘোষ প্রথম আলোকে বলেন, ‘খবর পেয়ে সকাল আমরা লাশটি উদ্ধার করি। তাঁর পকেটে একটি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া গেছে। সেখানে নাম দেওয়া আছে জয় চক্রবর্তী। ধারণা করা হচ্ছে, লাশটি পাঁচ দিন আগের। লাশে পচন ধরেছে। আমরা তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।’
নিহত ব্যক্তির বড় ভাই নয়ন চক্রবর্তীর বরাত দিয়ে শরজিৎ কুমার ঘোষ আরও বলেন, পরিবারের সঙ্গে সামান্য মতবিরোধের পর ১৬ জানুয়ারি সকাল আটটায় বাড়িতে মুঠোফোন রেখে বের হয়ে যান। এর পর থেকে তাঁর কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজির পর ১৭ জানুয়ারি কুমিল্লা কোতোয়ালি থানায় এ বিষয়ে একটি সাধারণ ডায়েরিও করা হয়।