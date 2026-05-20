রক্ত দেখে শাটার তুলতেই ব্যবসায়ীকে পাওয়া গেল গলাকাটা অবস্থায়

সিরাজগঞ্জ শহরে আজিমুল ইসলাম (৩০) নামের এক কাপড় ব্যবসায়ীকে গলা কেটে হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে শহরের নিউমার্কেটের ‘মেসার্স শীতল ফ্যাশন’ নামের একটি কাপড়ের দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করার পর আজিমুল ইসলামকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। আজিমুল ইসলাম শীতল ফ্যাশনের স্বত্বাধিকারী এবং শহরের হোসেনপুর মহল্লার বাসিন্দা রবিউল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সকাল সাড়ে আটটার দিকে বাড়ি থেকে দোকানে যান আজিমুল ইসলাম। তখন মার্কেটের অন্য দোকান সেভাবে খোলেনি। আজিমুলের দোকানের শাটার নামানো থাকা অবস্থায় নিচ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে বাইরের দিকে যেতে দেখে স্থানীয় লোকজন শাটার তুলে দোকানের ভেতরে তাঁকে গলাকাটা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন।
পৌর নিউমার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, কে বা কারা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে রক্তাক্ত অবস্থায় দোকানের ভেতরে ফেলে বাইরে থেকে শাটার নামিয়ে দিয়ে যায়। কী কারণে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, তিনি বলতে পারছেন না। তবে ঈদের আগে মার্কেটের ভেতরে এমন ঘটনা ঘটায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে শাস্তির দাবি জানান তিনি।
সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রথম আলোকে বলেন, আহত যুবকের গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন আছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি ধারালো ছুরি ও একটি মুঠোফোন জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।