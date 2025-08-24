জেলা

প্রবাসীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ‘ঘাতক’ আটক

মরদেহ
কুমিল্লার হোমনায় এক প্রবাসীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ রোববার সকাল আটটার দিকে উপজেলার ছয়ফুল্লাকান্দি মাথাভাংগা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত প্রবাসীর নাম রফিকুল ইসলাম (৬০)। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আলেক মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে এলাকাবাসী আটক করে পুলিশে দিয়েছে।

নিহত রফিকুল ইসলামের ছেলে মনিরুজ্জামান মিয়ার ভাষ্য, বসতবাড়ির সীমানা নিয়ে রফিকুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর চাচাতো ভাই আলেক মিয়ার দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। আজ সকাল আটটার দিকে হাঁটতে বের হন রফিকুল। এ সময় তাঁকে একা পেয়ে গ্রামের মন্দিরের কাছে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন আলেক মিয়া। পরে বসতবাড়িতে প্রবেশ করে লাঠির আঘাতে আরও দুজনকে আহত করেন তিনি। বসতঘর ভাঙচুরের চেষ্টা চালান। আলেক মিয়া ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা রফিকুল ইসলামের বাড়ির অন্য সদস্যদের মেরে ফেলার হুমকি দেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা এসে আলেক মিয়াকে ছুরিসহ হাতেনাতে আটক করে পিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আহত আলেক মিয়াকে চিকিৎসার জন্য পুলিশি হেফাজতে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

