যারা চাঁদাবাজ–সন্ত্রাসী, তারা বিএনপির লোক না: শামসুজ্জামান দুদু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, ‘কিছু দুষ্ট লোক আছে, যাদের জন্য আমাদের দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যারা চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসী, তারা বিএনপির লোক না। যারা বাংলাদেশের ক্ষতি করে, তারা বিএনপির লোক না। এদের ধরবেন আর আইনের আওতায় সোপর্দ করবেন।’
আজ শুক্রবার বিকেলে আলমডাঙ্গায় আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শামসুজ্জামান দুদু এ কথা বলেন। আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির সাবেক নেতাদের আয়োজনে স্থানীয় উপজেলা পরিষদ মঞ্চে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাউনাইন টিলু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। আলমডাঙ্গা পৌর এলাকা ছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিপুলসংখ্যক নেতা–কর্মী এই সমাবেশে উপস্থিত হন।
বিএনপিকে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দল উল্লেখ করে শামসুজ্জামান দুদু আরও বলেন, ‘আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে রাজনীতি দিয়েছেন, তা মানুষকে ভালোবাসার রাজনীতি, মানুষকে রক্ষার রাজনীতি, দেশকে রক্ষার রাজনীতি এবং স্বাধীনতাকে রক্ষার রাজনীতি।’
উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসিরুল ইসলাম সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। উপজেলা ও পৌর বিএনপির কমিটি থাকা সত্ত্বেও সাবেক নেতাদের আয়োজনের বিষয়ে জানতে চাইলে উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন বলেন, বিষয়টিকে তাঁরা স্বভাবিকভাবেই দেখছেন।