আমাদের প্যানেল কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সব সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়: ছাত্রদল-সমর্থিত ভিপি প্রার্থী

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সব সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মোস্তাকিম বিল্লাহ। আজ রোববার বেলা সোয়া দুইটার দিকে নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে তিনি এ কথা বলেন।
মোস্তাকিম বিল্লাহ পোস্টে লেখেন, ‘আপনারা জানেন আজকে ইসি ভবনের সামনে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল থেকে ইসি ভবন ঘেরাও কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আমাদের “সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্য” প্যানেল কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সব সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য নয়।’
ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরও লেখেন, ‘আমাদের এই প্যানেল ছাত্রদলের কোনো একক প্যানেল নয়, এখানে অর্ধেকের মতো স্বতন্ত্র প্রার্থীও আছে। আমি এই প্যানেলের ভিপি হিসেবে স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, আমরা সবাই শাকসুর পক্ষে এবং শাকসু চাই। কেউ বা কারা যদি শাকসুর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় বা নিতে চায়, আমরাও তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য হব। ইনশা আল্লাহ শাকসু হবে, হতেই হবে। আমরা ২০ তারিখে শাকসু আদায় করে ছাড়ব।’
এ বিষয়ে কথা বলতে মোস্তাকিম বিল্লাহর মুঠোফোনে কল দিলে ‘পরবর্তী সময়ে বিষয়টি ক্লিয়ার করবেন’ বলে জানান।
আজ বেলা ১১টার দিকে শাকসু নির্বাচনে ইসির প্রজ্ঞাপনের প্রতিবাদসহ তিনটি ইস্যুতে ঢাকায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। এতে শাবিপ্রবিতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। প্রশাসনিক ভবনের সামনে কয়েকজন প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকেরা বিক্ষোভ করছেন। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের কর্মসূচির প্রতিবাদেই পোস্ট দিয়েছেন মোস্তাকিম বিল্লাহ।
জানতে চাইলে প্যানেলের জিএস প্রার্থী মারুফ বিল্লাহ বলেন, ‘এ ব্যাপারে মিটিং করে সিদ্ধান্ত জানাব। আমাদের প্রচারণা আপাতত বন্ধ আছে।’
বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান প্রথম আলোকে বলেন, তিনি পোস্টটি দেখেননি। পরে দেখে জানাবেন। পরে কল দিলে তিনি একই উত্তর দেন।