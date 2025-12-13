কয়েক শ গাড়ি নিয়ে শোভাযাত্রা, বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ জরিমানা করা হয়। তফসিল ঘোষণার পর এটি প্রথম জরিমানার ঘটনা বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন সূত্র।
চট্টগ্রাম জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নাজমুল মোস্তফা আমিন গাড়ি ও মোটরসাইকেল নিয়ে শোভাযাত্রা করেছেন, যা নির্বাচন কমিশন ঘোষিত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণবিধিমালা–২০২৫-এর ৯ নম্বর ধারা লঙ্ঘন। এ কারণে বিধান অনুযায়ী তাঁকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
লোহাগাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, আজ বেলা ৩টার দিকে নাজমুল মোস্তফা আমিন সাতকানিয়া থেকে শোভাযাত্রা নিয়ে লোহাগাড়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করেন। এ কারণে তাৎক্ষণিক জরিমানা করা হয়েছে।
স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, সাতকানিয়া এলাকা থেকে শুরু হওয়া ওই শোভাযাত্রায় কয়েক শ মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত গাড়ি অংশ নেয়। শোভাযাত্রাটি লোহাগাড়ার আমিরাবাদ এলাকায় পৌঁছালে সেখানে তাঁকে জরিমানা করা হয়। চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ অংশ বেশ ব্যস্ততম। শোভাযাত্রার কারণে এই সড়কে ব্যাপক যানজট তৈরি হয়। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।
স্থানীয়রা আরও জানান, আজ অলি আহমদ বীর বিক্রম স্টেডিয়ামে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় একটি দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। জরিমানার পর বিকেল ৫টার দিকে নাজমুল মোস্তফা আমিন ওই দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও নাজমুল মোস্তফা আমিনের সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে একটি পথসভায় তিনি এ ঘটনার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন।
আচরণবিধিতে যা বলা আছে
নির্বাচনী আচরণবিধির ৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী, প্রচারণার সময় কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কেউ বাস, ট্রাক, নৌযান, মোটরসাইকেলসহ কোনো যান্ত্রিক যান ব্যবহার করে মিছিল, জনসভা বা শোভাযাত্রা করতে পারবেন না। যানবাহন থাকুক বা না থাকুক, মশালমিছিলও নিষিদ্ধ। প্রচারণায় হেলিকপ্টার বা অন্য আকাশযান ব্যবহার করা যাবে না। তবে দলীয় প্রধান ও সাধারণ সম্পাদক বা সমপর্যায়ের নেতারা যাতায়াতের প্রয়োজনে হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারবেন, তবে সে সময় কোনো প্রচারসামগ্রী প্রদর্শন বা বিতরণ করা যাবে না।
এ ছাড়া মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো মিছিল বা শোভাযাত্রা করা যাবে না। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধিসহ সর্বোচ্চ পাঁচজন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে যেতে পারবেন।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীন। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) দেশের ৩০০ আসনে একযোগে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই চলবে ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হবে ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি এবং তা চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।