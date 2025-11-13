মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের এক শিক্ষার্থী মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে (স্ট্রোক) মারা গেছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেশ ও নির্দেশনা পরিচালক এছাক মিয়া।
মৃত শিক্ষার্থীর নাম আল আমিন। তিনি ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়–সংলগ্ন নয়াবাজার এলাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তাঁদের গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামে।
চিকিৎসকের বরাত দিয়ে এছাক মিয়া বলেন, কয়েক দিন ধরেই আল আমিন হতাশায় ভুগছিলেন। পরে আজ হঠাৎ করে অসুস্থতা বোধ করেন। একপর্যায়ে পরিবার ও সহপাঠীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পরীক্ষায় মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের কারণে মৃত্যুর বিষয়টি ধরা পড়ে বলে জানান চিকিৎসক।
তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ইফতে খাইরুল আমিন বলেন, আল আমিন মায়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি এলাকায় থাকতেন। তাঁর মা-বাবা বলেছেন, আল আমিন স্ট্রোক করেছেন। তাঁর লাশ পরিবারের তত্ত্বাবধানে গ্রামের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।