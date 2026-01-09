মো. আলী আব্বাস
বিয়ের এক সপ্তাহ আগে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদকচট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এক সপ্তাহ পর বিয়ের পিঁড়িতে বসার কথা তাঁর। আজ শুক্রবার সকালে পার্শ্ববর্তী কর্ণফুলী উপজেলার দৌলতপুর ফাজিলখাঁর হাট এলাকায় পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী (পিএবি) সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহত যুবকের নাম মো. আলী আব্বাস (২৮)। তিনি আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ঝিওরী গ্রামের গোলাম শরীফের বাড়ির মো. মুছার ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, এক আত্মীয়ের নিমন্ত্রণে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চট্টগ্রাম নগরে গিয়েছিলেন আলী আব্বাস। সকালে নিজের মোটরসাইকেলে করে সেখান থেকে ফিরছিলেন। সকাল সাতটার দিকে তিনি ফাজিলখাঁর হাট এলাকায় পৌঁছালে একটি গাড়ি তাঁর মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। আগামী শুক্রবার তাঁর বিয়ের দিন ধার্য ছিল।

নিহত যুবকের ভাই আলী আকবর প্রথম আলোকে বলেন, গত বছরের ৩০ মার্চ তিনি ও তাঁর স্ত্রী-সন্তান মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। এক বছর পার না হতে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ভাইকে হারালেন তিনি।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুর জামান বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেওয়া গাড়িটি শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’

