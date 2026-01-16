নবাবগঞ্জে পূর্বশত্রুতার জেরে হামলায় নিহত ১, এলাকায় উত্তেজনা

ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলায় পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় আওলাদ হোসেন (৫৫) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত আটটার দিকে উপজেলার বান্দুরা ইউনিয়নের মহব্বতপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আওলাদ হোসেন ওই গ্রামের প্রয়াত আবদুল লতিফ খলিফার ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, মহব্বতপুর গ্রামের বাসিন্দা আনোয়ারের সঙ্গে একই এলাকার ইয়ামিনদের পরিবারের দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছিল। গতকাল সন্ধ্যায় আনোয়ারের নেতৃত্বে কয়েক ব্যক্তি দেশি অস্ত্র নিয়ে ইয়ামিনের বাড়িতে হামলা করেন। হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে ইয়ামিনকে খুঁজতে থাকেন। এ সময় ইয়ামিনের ফুফা আওলাদ হোসেন তাঁদের বাধা দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলে হামলাকারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। একপর্যায়ে তাঁরা দেশি অস্ত্র দিয়ে আওলাদ হোসেনের মাথায় আঘাত করেন।
গুরুতর আহত অবস্থায় স্বজনেরা আওলাদ হোসেনকে নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান। হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার আলম আজাদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পারিবারিক শত্রুতার জেরেই এই হামলা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা প্রক্রিয়াধীন।
ওসি আরও বলেন, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের একাধিক দল অভিযান শুরু করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে।