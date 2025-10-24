বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় ট্রলার আটক, ৯ জেলে কারাগারে

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরার অভিযোগে ভারতীয় একটি ট্রলারসহ দেশটির ৯ জন জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী। ‘এফবি এনি’ নামের ওই ফিশিং ট্রলার ও জেলেদের গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে বাগেরহাটের মোংলায় আনা হয়। পরে তাঁদের মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
এর আগে গত বুধবার বিকেলে মোংলা সমুদ্রবন্দরের অদূরে ফেয়ারওয়ে বয়াসংলগ্ন গভীর সাগর থেকে ওই ৯ জনকে আটক করে নৌবাহিনী। পুলিশ জানায়, আটক জেলেদের বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ এলাকায়।
মোংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, ফেয়ারওয়ে বয়াসংলগ্ন এলাকায় টহলরত নৌবাহিনী ‘এফবি এনি’ নামের একটি ভারতীয় ফিশিং ট্রলার আটক করে। ট্রলারটিতে ভারতের ৯ জন জেলে ছিলেন। সমুদ্রসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ট্রলারসহ আটক জেলেদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে আদালতের মাধ্যমে তাঁদের বাগেরহাট জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মোংলা উপজেলা জ্যেষ্ঠ মৎস্য কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম বলেন, আটক ট্রলারটিতে প্রায় দেড় মেট্রিক টন টুনা মাছ পাওয়া গেছে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী এসব মাছ জব্দ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে ১৭ অক্টোবর বঙ্গোপসাগরের একই এলাকা থেকে অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরার সময় ‘এফবি শুভযাত্রা’ নামের ভারতীয় একটি ফিশিং ট্রলারসহ ১৪ জন জেলেকে আটক করে নৌবাহিনী। ওই জেলেরাও বাগেরহাটের কারাগারে আছেন।