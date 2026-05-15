বিদ্যালয়ের মাঠের কোণে পড়ে ছিল এসএসসির ৫০টি খাতা

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড়মাঠ থেকে চলমান এসএসসি পরীক্ষার ৫০টি উত্তরপত্র উদ্ধার হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বড়মাঠের উত্তর–পূর্ব কোণের শহীদ মিনারের পাশ থেকে খাতাগুলো উদ্ধার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, গতকাল সন্ধ্যায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের বড়মাঠে ঘোরাঘুরির করছিলেন কয়েকজন যুবক। সে সময় খাতাগুলো একজনের নজরে আসে। কাছে গিয়ে দেখেন, সেগুলো চলমান এসএসসি পরীক্ষার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের উত্তরপত্র। ৫ মে সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি দ্রুত পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পুলিশ খাতাগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।
ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব মোতাহার উল আলম বলেন, পরীক্ষা শেষে কেন্দ্র থেকে উত্তরপত্রগুলো বোর্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে বোর্ড থেকে তা মূল্যায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গতকাল বোর্ড থেকে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শিক্ষকদের বিতরণ করা হয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে হয়তো অসাবধানতাবশত সেগুলো পড়ে যেতে পাড়ে। তবে মূল্যায়নের জন্য যে শিক্ষক উত্তরপত্রগুলো পেয়েছিলেন, তাঁকে আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল।
এ বিষয়ে ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, খবর পেয়ে বড়মাঠে গিয়ে এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রের একটি বান্ডিল উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে। সেখানে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পরীক্ষার ৫০টি উত্তরপত্র ছিল। সেগুলো বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।
ঠাকুরগাঁও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) সরদার মোস্তফা শাহীন বলেন, কার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এসব খাতা মাঠে গেল, তা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।