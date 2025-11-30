গ্রেপ্তার আলমগীর হোসেন। আজ রোববার দুদকের নোয়াখালী কার্যালয় থেকে তোলা
জেলা

ব্যাংকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালীতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের দুটি শাখা থেকে ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম আলমগীর হোসেন। তিনি ব্যাংকটির শাখা ব্যবস্থাপক ছিলেন। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চট্টগ্রামের একটি বাসা থেকে তাঁকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করে।

র‍্যাব জানায়, আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির নামে ভুয়া এনআইডি কার্ড ও মুঠোফোন নম্বর ব্যবহার করে ব্যাংকের দুটি শাখা থেকে ঋণ হিসেবে ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ তদন্তে তার সত্যতা মেলে। অভিযোগের তদন্তে গত ২০ অক্টোবর ব্যাংকটির রেকর্ডপত্র সংগ্রহ ও যাচাই করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এরপর এ ঘটনায় নোয়াখালী স্পেশাল সিনিয়র জজ আদালতে দুটি মামলাও করে দুদক। এ ঘটনায় আলমগীর হোসেনকে বরখাস্ত করা হয়।

দুদক নোয়াখালী জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. ফারুক আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, ব্যাংকের দুটি শাখা থেকে ৯ কোটি টাকার বেশি আত্মসাতের অভিযোগে দুটি মামলা রয়েছে আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে। তাঁকে র‍্যাবের সহায়তায় গ্রেপ্তারের পর আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর নোয়াখালীর উপপরিচালক ও জেলা কমান্ড্যান্ট মো. সুজন মিয়া বলেন, ‘আমাদের বিভিন্ন সদস্যদের নামে ঋণ দেখিয়ে আলমগীর হোসেন অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। বিষয়টি দুদক ও ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ তদন্তে উঠে এসেছে।’

