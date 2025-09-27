গোপালগঞ্জে সড়কে প্রাণ গেল মা, বাবা ও মেয়ের

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলায় যাত্রীবাহী বাস ও ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের তিনজনসহ মোট চারজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার মাঝিগাতী বাসস্ট্যান্ডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট রাসেল মিয়া বিষয়টি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন। দুর্ঘটনায় ১০ বছর বয়সী এক শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন মাদারীপুর কালকিনী উপজেলার উত্তর রঞ্জনপুর গ্রামের মোতালেব পাইক (৭৫), তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারা (৬৫) ও মেয়ে রুমা খানম (৩৫) এবং ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার হেলেঞ্চা গ্রামের আবদুর রাজ্জাক শেখের ছেলে ওবায়দুর শেখ (৫০)।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ইমাদ পরিবহনের যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজিবাইকের পাঁচ যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে কাশিয়ানী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মোতালেব পাইক ও তাঁর স্ত্রী দেলোয়ারাকে মৃত ঘোষণা করেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য তিনজনকে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠালে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক ওবায়দুর শেখ ও রুমা খানমকে মৃত ঘোষণ করেন। নিহত রুমার ১০ বছর বয়সী মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক আফতাব জিলানী প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওবায়দুর শেখ ও রুমা খানম মারা যান। ১০ বছরের এক শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।
ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট রাসেল মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, লাশ হাসপাতালে আছে। স্বজনেরা এলে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।