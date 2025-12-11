মাদারীপুরের শিবচরে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের সামনে
মাদারীপুরের শিবচরে শিশু ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের সামনে
জেলা

শিবচরে শিশু ধর্ষণে অভিযুক্ত যুবকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

প্রতিনিধিমাদারীপুর

মাদারীপুরের শিবচরে ছয় বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেপ্তার যুবকের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শিবচরের সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সড়ক ৭১ চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

কর্মসূচিতে হাজী শরীয়তউল্লাহ সমাজকল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় মজলিসের শুরা সদস্য নজরুল ইসলাম, শিবচর উপজেলা ছাত্রশিবিরের সাধারণ সম্পাদক মো. মুজাহিদ, মাদারীপুর সরকারি কলেজের ছাত্র প্রতিনিধি আল আমিন, সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের শিক্ষার্থী হিমেল, ফাহিম, আকাশ প্রমুখ বক্তব্য দেন। বক্তারা প্রথম শ্রেণিপড়ুয়া শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত ওই যুবকের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেন।

পুলিশ ও মামলা সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিদ্যালয় ছুটি শেষে বাড়ি ফিরছিল শিশুটি। তখন শিবচরের দত্তপাড়া ইউনিয়নের একটি গ্রামের বাসিন্দা মিঠুন মজুমদার (২৫) কৌশলে শিশুটিকে তাঁর বাড়ি নিয়ে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। পরে বিকেলে গুরুতর অবস্থায় শিশুটিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন মিঠুন। শিশুটি বাড়ি ফিরে স্বজনদের সবকিছু খুলে বললে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাতেই শিশুটিকে মাদারীপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনা জানাজানির পর ওই দিন রাতেই অভিযুক্ত মিঠুনকে পিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেন এলাকাবাসী।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অনুসন্ধান) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, শিশু ধর্ষণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার মিঠুনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে শিগগিরই আদালতে অভিযোগপত্র দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরও পড়ুন