মানিকগঞ্জে দুটি প্রাইভেট কারের সংঘর্ষে কলেজছাত্র নিহত

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় দুটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে রিপন হোসেন (১৯) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জাগীর এলাকায় সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রিপন হোসেন মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলার পাড়াগ্রাম এলাকার মোশারফ হোসেনের ছেলে। তিনি সাটুরিয়া উপজেলার দড়গ্রাম সরকারি ভিকু মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিলেন।
স্থানীয় গোলড়া হাইওয়ে থানা-পুলিশ ও নিহতের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি রেস্তোরাঁ থেকে রাতের খাবার খেয়ে প্রাইভেট কারে বাড়ি ফিরছিলেন রিপন হোসেন। পথে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জাগীর এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে রিপন হোসেন ও অপর প্রাইভেট কারের চালক শাহীন মিয়া আহত হন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের মানিকগঞ্জের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিপন হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে গোলড়া হাইওয়ে থানার পরিদর্শক দেওয়ান কউসিক আহমেদ বলেন, দুটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষে রিপন হোসেন নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে।