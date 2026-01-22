বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমানের পক্ষে ধানের শীষের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ (বগুড়া পৌরসভার ২১টি ওয়ার্ড ও সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত) আসনে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকের আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে বগুড়া সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ বাজারে একটি উঠান বৈঠক শেষে গণসংযোগের মাধ্যমে ভোটারদের মধ্যে ধানের শীষ প্রতীকের লিফলেট বিতরণ ও ভোট প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রম শুরু করেন তারেক রহমানের নির্বাচনী প্রধান সমন্বয়ক এবং বগুড়া জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম।
এ সময় রেজাউল করিম বলেন, বগুড়ার মাটি ও মানুষের সন্তান তারেক রহমান এই প্রথম বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এটি বগুড়াবাসীর জন্য একটি আনন্দের ও আশাব্যঞ্জক খবর। ভোটারদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ভোটাররা বলছেন, ‘তারেক আমাদের সন্তান, আমরা শুধু তাঁকে ভোটই দেব না, তাঁর জন্য ভোটও সংগ্রহ করব।’
চলতি মাসের শেষের দিকে বিএনপির চেয়ারম্যান নিজেই বগুড়ায় গিয়ে প্রচারণায় অংশ নেবেন জানিয়ে রেজাউল করিম বলেন, বগুড়াবাসী সর্বোচ্চ ভোটে তারেক রহমানকে বিজয়ী করে দেশে রেকর্ড গড়বে। এতে আবারও প্রমাণিত হবে—বগুড়া বিএনপির দুর্গ।
প্রচারণার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনকালে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলী আজগর তালুকদার, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মাফতুন আহমেদ খানসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা।
অন্যদিকে এ আসনে তারেক রহমানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবিদুর রহমান দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন। আজ সকাল আটটায় শহরের নামাজগড় আঞ্জুমান-ই–মফিদুল কবরস্থানে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ রাতুলসহ অন্য শহীদদের কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেন।
প্রচারণায় হুমকি পাওয়ার অভিযোগ তুলে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী বলেন, জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর বগুড়ার রাজনীতির চিত্র বদলে গেছে। বগুড়া আর কোনো দলের একক দুর্গ নয়। আগামী নির্বাচনে ভোটাররাই ব্যালটের মাধ্যমে এর প্রমাণ দেবেন।
এ ছাড়া বগুড়া-৬ আসনে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আছেন বাসদের জেলা কমিটির সদস্যসচিব দিলরুবা নূরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী আবু নুমান মো. মামুনুর রশিদ এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) প্রার্থী আব্দুল্লাহ আল ওয়াকি।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বগুড়া-৬ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৩। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ২২ হাজার ৭৯৬ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ২৩৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) ভোটার রয়েছেন ১০ জন।