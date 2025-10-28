নড়াইলে মাদক ব্যবসার প্রতিবাদ করায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে হত্যার অভিযোগ

নড়াইলের কালিয়া উপজেলার ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার সকালে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের দাবি, মাদক ব্যবসার প্রতিবাদ করায় গতকাল সোমবার রাতেই তাঁকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে জখম করে এক মাদক ব্যবসায়ী ও তাঁর লোকজন।
নিহত মাসুদ শেখ (৪৬) কালিয়া উপজেলার বাবরা-হাচলা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব ছিলেন। তিনি ওই ইউনিয়নের শুক্তগ্রামের সবোর শেখের ছেলে।
মাসুদের পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে জানা যায়, গতকাল সোমবার রাত সাড়ে সাতটার দিকে শুক্তগ্রামের দত্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় মোড় থেকে নিজ বাড়ি ফেরার পথে মাসুদকে একই এলাকার মান্দার খাঁর বাড়ির সামনে এলাকার এক মাদক ব্যবসায়ী ও তার সহযোগীরা কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কালিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে মাসুদ মারা যান।
নিহত মাসুদের ছোট ভাই ওমর সানী শেখ প্রথম আলোকে বলেন, ‘এলাকায় একজন মাদক ব্যবসায়ী আছে। আমার ভাই ওরে বলছিল, “তুই ছেলেপেলে নষ্ট করে ফেলতিছিস, অবৈধ কাজ করিছিস, তোরে কিন্তু পুলিশ দিয়ে ধরায় দিবানি।” এই রাগ থেকে গতকাল রাতে বাড়ি ফেরার পথে একা পেয়ে আমার ভাইকে দলবল নিয়ে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। আমরা তাঁদের নামে মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছি।’
মাসুদের মৃত্যুর পর কালিয়া উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দল শোকবার্তা দিয়েছে। বার্তায় তারা উল্লেখ করেছে, মাসুদ দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। আততায়ীদের হাতে তিনি নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। তাঁরা এই খুনের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ছাড়া ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক।