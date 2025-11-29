প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

প্রথম আলোর অনলাইনে ‘গোয়েন্দা টিম গঠন করেন, আমি লোক সাপ্লাই দেব: ওসিকে জামায়াত প্রার্থী’ শিরোনামে ২৮ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম-১ (মিরসরাই) আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সাইফুর রহমান।
প্রতিবাদপত্রে সাইফুর রহমান বলেন, ২০ নভেম্বর মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে দেওয়া বক্তব্যকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করায় জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি চুরি-ডাকাতি বন্ধে কমিউনিটি পুলিশিং বিধানমতে থানাকে তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন। এটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হওয়ার আট দিন পর তাঁর বক্তব্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা তাঁকে বিব্রত করেছে।
প্রতিবেদকের বক্তব্য
প্রতিবেদনে জামায়াতের প্রার্থী সাইফুর রহমানের বক্তব্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। কথোপকথনের ভিডিওতে সাইফুর রহমান যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা হুবহু তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্যও দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বক্তব্য নেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলামেরও। তিনি বলেছেন, বিষয়টি যাচাই করে দেখা হচ্ছে। তবে পুলিশের সঙ্গে এ রকম আচরণ করতে পারেন না। কেউ ওভাবে বলতে পারেন না।