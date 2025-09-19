আবু ফয়েজ মো. রেজা
জেলা

ভাঙ্গায় থানা ভাঙচুর মামলায় বিদেশে থেকে আসামি হলেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদকফরিদপুর

যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করেও পুলিশের করা থানা ভাঙচুর মামলার আসামি হয়েছেন ভাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র আবু ফয়েজ মো. রেজা। তিনি ভাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতিও।

ফরিদপুর-৪ সংসদীয় আসন পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলনের এক পর্যায়ে গত সোমবার দুপুরে ভাঙ্গা থানায় হামলা করে ভাঙচুর করেন বিক্ষুব্ধ জনতা। এ ঘটনায় পরদিন মঙ্গলবার রাতে বাদী হয়ে মামলা করেন ভাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আজাদুজ্জামান। মামলার ১৮ নম্বর আসামি করা হয় সাবেক মেয়র আবু ফয়েজ মো. রেজাকে। তাঁর বাড়ি উপজেলার নূরপুর মহল্লায়। মামলার আসামিরা হামলা–ভাঙচুরে অংশ নেন বলে এজাহারে অভিযোগ আনা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই মামলায় ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আরও অনেককে আসামি করা হয়েছে। এ মামলার প্রধান আসামি ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নিক্সন চৌধুরী। যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর এই সদস্য বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন বলে জানিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবু ফয়েজের পরিবারের সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। সেখানে তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলে থাকেন। তিনি ২০০২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত টানা চারবার ভাঙ্গা পৌরসভার মেয়র ছিলেন। মেয়র থাকাকালে প্রতিবছরই একাধিকবার যুক্তরাষ্ট্রে যেতেন।

ভাঙ্গা পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের সময় তৎকালীন মেয়র আবু ফয়েজ যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন। এর সপ্তাহখানেক পর তিনি দেশে আসেন।

ভাঙ্গা পৌরসভার তৎকালীন সচিব সমীর কান্তি বিশ্বাস প্রথম আলোকে বলেন, গত বছর সরকার পরিবর্তনের পর তিনি (মেয়র) পৌরসভায়ও কাজ করেন। ১৮ আগস্ট পর্যন্ত তিনি মেয়র হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে পদ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর দেড় মাস ভাঙ্গায় ছিলেন। ওই বছরের অক্টোবর মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। এরপর তিনি আর দেশে ফেরেননি।

ভাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন বলেন, ভাঙ্গা পৌরসভার সাবেক মেয়র আবু ফয়েজ মো. রেজা বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।

