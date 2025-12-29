ঝিনাইদহে আহত অবস্থায় মেছো বাঘ উদ্ধার, পরে জঙ্গলে অবমুক্ত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা থেকে আহত অবস্থায় একটি মেছো বাঘ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে উপজেলার কুঠিদুর্গাপুর গ্রাম থেকে মেছো বাঘটি উদ্ধার করা হয়। খবর পেয়ে প্রাণীটিকে অবমুক্ত করেছে বন বিভাগ।
কুঠিদুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা সাব্দার হোসেন জানান, তাঁর বাড়িতে আজ সকালে মুরগি ধরার চেষ্টা করছিল মেছো বাঘটি। মুরগির চিৎকার শুনে তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন হাঁস-মুরগির খোপে ঢুকে পড়েছে প্রাণীটি। এ সময় ভয়ে দূর থেকে ইট ছুড়ে মারলে মাথায় লেগে আহত হয় মেছো বাঘটি।
স্থানীয় পরিবেশকর্মী জহির রায়হান বলেন, ‘আজ সকালে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার মাধ্যমে খবর পেয়ে আমি কুঠিদুর্গাপুর গিয়েছিলাম। ওই সময় বন বিভাগের দুজন কর্মী এসেছিলেন। তবে এর আগেই গ্রামের কৌতূহলী লোকজন বাঘটিকে মেরে আহত করে। আমরা উদ্ধার করে পরে জঙ্গলে অবমুক্ত করেছি।’
উদ্ধার করা মেছো বিড়ালটি সামান্য আহত অবস্থায় ছিল জানিয়ে ঝিনাইদহ বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন, প্রাণীটি টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে সেটিকে অবমুক্ত করা হয়েছে। এর আগে ২৭ ডিসেম্বর পার্শ্ববর্তী মধুহাটি ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামে আরও একটি মেছো বিড়াল উদ্ধার করা হয়েছিল।