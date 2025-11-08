সমাজে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা বিএনপির নির্বাচনী অগ্রাধিকারবিষয়ক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। আজ দুপুরে সিলেট নগরের একটি হোটেলের সভাকক্ষে
জেলা

যে বিষয়গুলো আলোচনাতেই আসে নাই, সেগুলোও ঢুকিয়েছে ঐকমত্য কমিশন: সেলিমা রহমান

প্রতিনিধিসিলেট

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান বলেছেন, ‘আমরা যে সনদটা পাস করেছি ও সিগনেচার করেছি, সেইটা কিন্তু ‘নোট অব ডিসেন্ট’-সহ সিগনেচার করেছি। অথচ ঐকমত্য (কমিশন) সম্পূর্ণ যে বিষয়গুলো আলোচনাতেই আসে নাই, সেগুলোও ঢুকিয়েছে।’

আজ শনিবার দুপুরে সিলেট নগরের দরগাহ গেট এলাকার একটি হোটেলের সম্মেলনকক্ষে এক আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন বিএনপির এই নেত্রী। এর আগে নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের আয়োজনে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে সমাজে নারী ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপির নির্বাচনী অগ্রাধিকার বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেগম সেলিমা রহমান সভাপতিত্ব করেন।

নির্বাচন নিয়ে কোনো শঙ্কা আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে সেলিমা বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে আমরা এখনো আশঙ্কা প্রকাশ করিনি। আমরা চাই নির্বাচন, আমরা নির্বাচনমুখী দল। আমাদের আশঙ্কা এখনো আসেনি, তবে আমরা সরকারকে মানে এখন...বিভিন্ন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, সেগুলা পাবলিককে বলছি। তবে কিছুটা তো ঝামেলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।’

বিএনপির এই নেত্রী বলেন, ‘আমাদের মনে হয় নির্বাচন হবে, হয়ে যাবে। এর আগে বেশ কিছু ঝামেলা হয়তো হতে পারে। ঝামেলা মানে এই সমস্ত ছোটখাটো ঝামেলা, যেগুলা নিয়ে আজকে সংস্কারের কথা আসছে কিংবা গণভোটের কথা আসছে। যেটা আমরা প্রথমেই বলে দিয়েছি সংসদ নির্বাচনের সময় গণভোট একই সঙ্গে করব।’

ঐকমত্য কমিশনের বিষয়ে সেলিমা রহমান ভাষ্য, ‘বলতে গেলে একটা বছর আমরা ঐকমত্যের সঙ্গে বসছি। ঐকমত্যে যাঁরা ছিলেন, যাঁরা হেড, তাঁরা হয়তো অনেক গুণী মানুষ বা বিশেষজ্ঞ হতে পারেন। কিন্তু তাঁরা কিন্তু এ দেশের কেউ নন। তাঁরা এই দেশের সংবিধান সম্বন্ধে অতটা ওইভাবে কথা বলতে পারেন না।’

এর আগে আলোচনা সভায় নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের সদস্যসচিব নিপুণ রায় চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা তাহসিনা রুশদীর, দলটির সাংগঠনিক সম্পাদক জিকে গউছ, সহসাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন আহমেদ ও মিফতাহ সিদ্দিকী। সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীসহ অন্য নেতা-কর্মীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রান্তিক পর্যায়ের নারীরা সহজ–সরল প্রকৃতির। একটি রাজনৈতিক দল ধর্মকে ব্যবহার করছে। ধর্মকে ব্যবহার করে তারা প্রান্তিক এলাকার নারীদের জান্নাতের টিকিট দেওয়া ও হাতে কোরআন শরিফ দিয়ে শপথ করানোর পর নানা রকম প্রচারণার মাধ্যমে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। ধর্ম নিয়ে কোনো রাজনীতি হয় না, সেটি আমাদের বোঝাতে হবে।

সভায় সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার নারী জনপ্রতিনিধিরা বক্তব্য দেন। এ সময় তাঁরা বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণায় একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন। পাশাপাশি ঘরে ঘরে গিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফার প্রচারণা চলানোর কথাও জানান।

