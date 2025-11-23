নোয়াখালী-৬ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা তানভীর উদ্দিন। আজ দুপুরে উপজেলার আফাজিয়া বাজারে
জেলা

নোয়াখালী-৬ আসন

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা

নিজস্ব প্রতিবেদকনোয়াখালী

নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে উপজেলার আফাজিয়া বাজারে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য তানভীর উদ্দিনের অনুসারীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।

হাতিয়া উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আরেফিন আলীর সভাপতিত্বে পথসভায় বক্তব্য দেন দলের প্রার্থী হতে ইচ্ছুক বিএনপি নেতা তানভীর উদ্দিন। বক্তব্যে তিনি দলের শীর্ষ নেতাদের হাতিয়ার জনগণের মনোভাব বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আজকের এই উপস্থিতি প্রমাণ করে হাতিয়ার সর্বস্তরের মানুষ দলের প্রার্থী পরিবর্তন চান।

বিএনপি নেতা তানভীর হাতিয়া দ্বীপে সাড়ে সাত লাখ মানুষের মনোভাব বিবেচনা করে নোয়াখালী-৬ আসনে প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানান। এ সময় হাতিয়া উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের একাংশের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, নোয়াখালী–৬ আসনে বিএনপি থেকে দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (চট্টগ্রাম বিভাগ) মাহবুবের রহমান শামীমকে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দলীয় প্রার্থী ঘোষণার পর বিএনপির দুই নেতা সাবেক সংসদ সদস্য ফজলুল আজিম ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তানভীর উদ্দিনের অনুসারীরা প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করে আসছেন।

বিএনপির প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম বলেন, তিনি প্রার্থী হওয়ার পর থেকে হাতিয়া বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার–প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে জেলা বিএনপির নেতারাও হাতিয়ায় ধানের শীষের প্রচারণায় অংশ নিয়েছেন। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে সবাই ঐক্যবদ্ধ রয়েছেন।

