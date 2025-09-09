জাকসু নির্বাচন : প্রচারণার শেষ দিনে অনুষদ, বিভাগ ও বিভিন্ন চত্বরে ঘুরছেন প্রার্থীরা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা আজ মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে। এ সময় প্রার্থীদের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ, চত্বর ও সমাগমস্থলে প্রচারণা চালাতে দেখা গেছে। নির্বাচনের আচরণবিধি অনুযায়ী আজ রাত ১২টা পর্যন্ত প্রচারণা চালাতে পারবেন তাঁরা।
আচরণবিধিসংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে জাকসু নির্বাচন কমিশন। এর আগে ২৮ আগস্ট বিকেল চারটা থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছিল।
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাকসু নির্বাচন। একই দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলের সংসদ নির্বাচনও হবে। এবারের নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯ জন। জাকসুর ২৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৭৮ জন প্রার্থী।
আজ সকাল থেকেই বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচারণায় ব্যস্ত দেখা গেছে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, প্রচারণার শেষ দিনে তাঁরা সেখানে প্রচারণা চালাচ্ছেন। গতকাল রাতে হলে হলে প্রচারণা চালিয়েছেন।
মঙ্গলবার সকাল থেকে ভোটারদের কাছে প্রচারণা চালিয়েছে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেল, ছাত্রশিবির–সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট প্যানেল, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেল, ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রফ্রন্ট–সমর্থিত প্যানেল সংশপ্তক পর্ষদ, প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের একাংশের প্যানেল সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেলসহ বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও। শেষ সময় বেশির ভাগ প্রার্থীকে মাঠে দেখা গেছে।
সংশপ্তক পর্ষদ প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘শেষ দিনে ভোটারদের কাছে যেতে সব প্রার্থীর মতো আমরাও আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ভোটারদের কাছে লিফলেট পৌঁছে দিচ্ছি। ভোটাররা আমাদের অভূতপূর্ব সাড়া দিচ্ছেন।’
নির্ধারিত সময়ের বাইরে কোনো প্রার্থী প্রচারণা চালালে আচরণবিধি ভঙ্গ হবে বলে জানিয়েছেন জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ কে এম রাশিদুল আলম।