কুমিল্লায় জয় বাংলা স্লোগানে ঝটিকা মিছিল, গ্রেপ্তার ১২

কুমিল্লা নগরের ঈদগাহ এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে জয় বাংলা স্লোগানে ঝটিকা মিছিল হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের ভাষ্য, গ্রেপ্তার সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী।
আজ শুক্রবার দুপুরে কুমিল্লা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.মহিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আকরাম হোসেন (২৮), মোহাম্মদ সাগর (২৪), মো. মহিউদ্দিন সুমন (৩২), মোহাম্মদ রাসেল হোসেন (৩০), মো.ফয়সাল (২৮), মাকসুদুর রহমান ওরফে বাবলু (৩১), আমিন খান ওরফে নাহিদ (৩০), তুহিন আলম (২৮), কাজী শামসুল আলম (৫২), মোহাম্মদ মোবারক হোসেন রুবেল (৩৫), আব্দুল্লাহ আল হাদী (৩৬) ও গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী (২৭)।
পুলিশ জানায়, ছাত্রলীগের পলাতক ৮–১০ জন নেতা–কর্মী বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে সিএনজিচালিত দুটি অটোরিকশায় করে ঈদগাহ–সংলগ্ন সিএনজি স্ট্যান্ড গলিতে আসেন। পরে তাঁরা সেখানে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে ৩০ থেকে ৪০ সেকেন্ড ঝটিকা মিছিল করে পালিয়ে যান। পরে বৃহস্পতিবার দিনভর ও রাতে কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছাত্রলীগের ১২ নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।
এ বিষয়ে ওসি মহিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, গ্রেপ্তার ১২ জনকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সহিংসতার বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ শুক্রবার বিকেলে কুমিল্লার আদালতে পাঠানো হয়েছে।