থানার পাশের দিঘিতে ভাসছিল এক ব্যক্তির লাশ, মাথায় আঘাতের চিহ্ন

ফেনী সদর মডেল থানার সঙ্গে লাগোয়া রাজাঝির দিঘি থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, রাতে দিঘির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত এক কর্মচারী মাছের খাবার দিতে গিয়ে লাশটি দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় লাশটি উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। তাঁর পরনে শার্ট, লুঙ্গি ও মাফলার ছিল।
দিঘির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত মো. শাহীন নামের ওই ব্যক্তি প্রথম আলোকে বলেন, ‘প্রতি রাতে দিঘিতে মাছের খাবার দেওয়ার বিষয়টি আমি তদারক করি। এরই অংশ হিসেবে গতকাল দিঘির পশ্চিম পাড় দিয়ে হাঁটার সময় লাশটি দেখতে পাই। এরপর পুলিশকে খবর দিই।’
ফেনী মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল কান্তি দাশ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েক দিন আগে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
সজল কান্তি দাশ আরও বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের পাশাপাশি মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশ চেষ্টা করছে। লাশটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনীর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।