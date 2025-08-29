কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ‘নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশে’ বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। আজ সকালে চৌদ্দগ্রামের একটি মিলনায়তনে
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ‘নির্বাচনী দায়িত্বশীল সমাবেশে’ বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। আজ সকালে চৌদ্দগ্রামের একটি মিলনায়তনে
এই রোডম্যাপ সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা: আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

প্রধান উপদেষ্টা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, এই রোডম্যাপ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা।

আজ শুক্রবার সকালে চৌদ্দগ্রামের স্থানীয় একটি মিলনায়তনে উপজেলার কালিকাপুর ইউনিয়নের ‘নির্বাচনী দায়িত্বশীল’ সমাবেশে এ মন্তব্য করেন জামায়াতের এই নেতা।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, চূড়ান্ত সংস্কারের সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগেই প্রধান উপদেষ্টা নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন। বিচার এখনো দৃশ্যমান হয়নি। এর মাঝে বোধ হয় তিনি কোনো শক্তির কাছে মাথানত করেছেন আর নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে দেশবাসী শঙ্কা প্রকাশ করছে।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের আরও বলেন, ‘বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি) দিয়ে আসছিল তারা নিরপেক্ষ থাকবে, সংস্কার করবে এবং বিচার দৃশ্যমান করবে। তারপর একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে। কিন্তু প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করে এই নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন।’

ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে জামায়াতের কোনো আপত্তি নেই বলে উল্লেখ করেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেন, ‘আমরা ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য কিছু বিষয় সুরাহা হওয়া খুব জরুরি। এর মধ্যে জুলাই চার্টারকে আইনগত ভিত্তি দিতে হবে এবং এর ভিত্তিতেই ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে। কিন্তু সেগুলো না করেই নির্বাচনের যে পথনকশা ঘোষণা করা হয়েছে, সেটি একটি সুষ্ঠু নির্বাচন ভন্ডুল করার নীলনকশা বলে আমরা মনে করি। আমরা এটা হতে দেব না। আমরা সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে বাধ্য করব, জুলাই চার্টার রিফান্ড ও পিআরের মাধ্যমে নির্বাচন হতে হবে।’

আগের ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতি ও নতুন প্রস্তাবিত পিআর—এই দুটির মধ্যে একটি নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত রোডম্যাপ ঘোষণা করাকে নির্বাচন কমিশনের বড় ধরনের অপরাধ বলে মন্তব্য করেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। এ জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনকে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানান।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতে আমির মু. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য আবদুস সাত্তার, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা জামায়াতের আমির মোহাম্মদ শাহজাহান, কুমিল্লা মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মুজিবুর রহমান ভূঁইয়া, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন, চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা আমির মাওলানা ইব্রাহীম, সহকারী সেক্রেটারি আবদুর রহিম, কালিকাপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আবুল হাসেম ও সেক্রেটারি মুকবুল আহমেদ প্রমুখ।

