খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় রাজবন বিহারে বিশেষ প্রার্থনা

রাঙামাটিতে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ৯টার দিকে জেলার রাজবন বিহারে এ প্রার্থনার আয়োজন হয়।
রাঙামাটি সংসদীয় আসনে বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী দীপেন দেওয়ান ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ–উপজাতিবিষয়ক সম্পাদক মনীষ দেওয়ান এ প্রার্থনার আয়োজন করেন। রাজবন বিহারের আবাসিক প্রধান প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, জ্ঞানপ্রিয় মহাস্থবিরসহ ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতিতে এ বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক দেবো জ্যোতি চাকমা, সাংগঠনিক সম্পাদক শাশ্বত চাকমা, জেলা কৃষক দলের সভাপতি অলোক প্রিয়, রাঙামাটি চট্টগ্রাম ট্রাকমালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শঙ্কদীশ বড়ুয়া, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাহুল চাকমা, জেলা বৌদ্ধ ফোরামের সভাপতি প্রফেট বড়ুয়া প্রমুখ।
প্রায় ৮০ বছর বয়সী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদ্রোগ, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস, লিভার সিরোসিস, কিডনির জটিলতাসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। ২৩ নভেম্বর রাতে শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাঁকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে চিকিৎসকেরা জানান, খালেদা জিয়ার হৃদ্যন্ত্র ও ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দিয়েছে।
উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ৭ জানুয়ারি লন্ডনে যান খালেদা জিয়া। ১১৭ দিন লন্ডনে অবস্থান শেষে ৬ মে তিনি দেশে ফেরেন। এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে।