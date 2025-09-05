কাতার থেকে ফিরে বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে কাতারফেরত এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পথে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর নাম মো. আরজু (৩৩)। তিনি গত বছরের ৫ আগস্টের পর কাতারে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
পুলিশ জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আরজুর দেশে ফেরার খবর পায় পুলিশ। পরে তাঁকে বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় নগরের বিভিন্ন থানায় অন্তত সাতটি মামলা আছে। এ ছাড়া একাধিক মাদক মামলাও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।
মো. আরজু হালিশহর থানার হাছান আলী মাজার এলাকার মো. সেলিম খানের ছেলে। তিনি স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কোনো পদধারী নেতা কি না, সেটি নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। তবে জানা গেছে, তিনি নিজেকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা পরিচয় দিতেন।
হালিশহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জাকির হোসেন প্রথম আলোকে, আরজুর দেশে ফেরার খবর পেয়ে তাঁকে বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি কাতার থেকে দেশে ফিরছিলেন। গত বছরের ৫ আগস্টের পর থেকে পলাতক ছিলেন আরজু। তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।